A proposta partiu do Ministério da Previdência Social, que também ratificou a posição do CNPS, indicando uma clara visão do governo Lula no sentido de que o teto deve ser alterado proporcionalmente à redução da Selic.

Para o governo, inexiste prejuízo aos bancos, já que a taxa média seria regulada pela própria concorrência entre esses atores, bem como por possuírem uma média histórica menor que o teto.

No entanto, revela-se preocupante que o ato administrativo do CNPS e do Ministério não seja coordenado com outras instâncias regulatórias, especialmente o Banco Central, bem como não conte com participação ativa das instituições financeiras e outros atores usualmente ativos no mercado, como a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Este fator revela uma despreocupação do governo com os possíveis efeitos negativos sobre a eficiência e o bem-estar do mercado de crédito, resultando em iniciativa regulatória ineficiente. Mais que isso, revela uma regulação arbitrária, de custo regulatório elevado e que viola o princípio da motivação dos atos administrativos.