Infelizmente, nos últimos anos, este processo tem sido marcado por desafios que, se não forem enfrentados com a atenção e o rigor necessários, podem colocar em risco a qualidade do debate político e o próprio exercício pleno da cidadania.

Refiro-me ao aumento da impaciência, da intolerância e do desrespeito à diversidade de ideias no espaço público. Esse fenômeno se agrava com a disseminação de notícias falsas e a incitação ao ódio, fatores que desvirtuam o debate político e podem desanimar o exercício do dever cívico e democrático do sufrágio, além de gerar descrença da sociedade nas instituições democráticas.

Percebe-se que alguns atores sociais, ao invés de estimularem um ambiente propício ao confronto de ideias, têm optado pelo uso de agressões verbais e físicas, com o objetivo de desestabilizar o processo de escolha de nossos representantes.

Esse cenário precisa ser enfrentado de forma enérgica e coordenada, com esforço coletivo das instituições responsáveis pelo processo eleitoral, destacando-se o papel do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral e dos demais atores envolvidos, no combate à desinformação e em ações que garantam a liberdade e legitimidade do voto. Ressalte-se que também cabe à sociedade se somar a essa grande ação garantidora da democracia, assegurando que o exercício da escolha política ocorra em um ambiente de respeito, livre de ameaças e distorções.