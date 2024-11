Ao menos na Comarca de Araguari MG foi criado o CREAS-Mulher, o qual exerce também um papel de CRAS, pois bem ampla a atividade para realmente evitar a agressão, inclusive com trabalhos de terapia de grupo para tentar restabelecer a união familiar ou dar força à autonomia da mulher para escolher o seu caminho. Então este serviço é oferecido para as Mulheres que se interessam, mas a procura ainda é pouca em relação ao número de ocorrências policiais.

Contudo, o que se observa é que com o trabalho conjunto da PPVD (Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da PM) ocorreu um aumento no número de comunicações por crimes menos graves, e uma redução nos crimes mais graves (como feminicídios), indicando que a atuação preventiva tem inibido, em tese, os crimes mais graves.

Outro aspecto é que transformar as ações penais em meramente ações penais incondicionadas à manifestação da vítima pode ser um risco à autonomia da Mulher, principalmente pelo fato de que no Brasil ainda prevalece o mito da obrigatoriedade da ação penal. E em muitos casos penas ínfimas como as previstas na Legislação não trazem nem segurança à vítima, nem repressão, pois são cumpridas no regime domiciliar. E há casos em que o casal reatou, vive bem, pois o problema era uso imoderado de bebidas e tratado isso a família passa a conviver. Em quase 90% dos casos de crimes está presente a bebida alcoólica, e em menor escala as drogas ilícitas.

No entanto, no processo penal em sede de violência doméstica ainda há quase 80% de prescrições, o que é agravado pelo fato de que a lei veda acordos penais na seara da violência doméstica, o que acaba apenas beneficiando a Defesa com mercado de trabalho para responder à acusação, fazer a instrução em processos em que geralmente prescrevem ou acabam em prisão domiciliar, sendo que uma proposta de suspensão do processo ou um ANPP seria muito mais rápida a audiência e o caso ficaria em observação por anos, com um acompanhamento, o que é mais efetivo do que dias de prisão e domiciliar.