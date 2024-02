Tal violência pode ser definida por ações ou omissões que causem lesão, morte, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial, prejudicando a integridade das pessoas desse grupo etário, inclusive de forma a impedir o desempenho de seu papel social. A negligência da família com o cuidado das pessoas idosas ou até seu abandono, certamente são os tipos de violência mais comuns (podendo se materializar pela negativa de fornecer-lhes alimentos, higiene e moradia adequados, de receber os devidos cuidados com sua saúde e, inclusive, atividades de lazer). Portanto, os crimes de omissão de socorro e de abandono contra a pessoa idosa (arts. 97 e 98 do Estatuto, respectivamente) traduzem violências praticadas nesse contexto de negligência do dever de cuidado, além de se assemelharem a outros delitos previstos no Código Penal.

Consolidando o avanço da legislação para proteger essa parcela mais vulnerável da sociedade, o Estatuto da Pessoa Idosa prevê detalhadamente os interesses e as necessidades especiais das pessoas a partir dos 60 anos, dispondo sobre seus direitos fundamentais, bem como a obrigação da família, em primeiro lugar, da comunidade, da sociedade e do Poder Público em assegurar à pessoa idosa a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 3º do EPI), garantindo-lhes pleno exercício da cidadania, mesmo que inativos ou sujeitos aos cuidados de terceiros para sua subsistência.

Dentre os aspectos processuais previstos no Estatuto cabe mencionar o art. 95, que estabelece os crimes nele previstos como de ação penal pública incondicionada, não dando margem à manipulação desses direitos, agora sob a guarda direta do Ministério Público; isto é, a ação será promovida pelo Ministério Público independentemente de qualquer autorização da parte ofendida.

A ação penal para apuração dos delitos praticados contra pessoas idosas tramitará no juízo criminal da Justiça comum ou perante o Juizado Especial Criminal, a depender da pena imposta ao delito em questão. Não obstante, o art. 70, da Lei 10.740/03, prevê que o poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa, que em tese imprimiriam maior celeridade aos processos de interesse dessa faixa etária, assim como o art. 71 do Estatuto assegura prioridade na tramitação dos processos em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E, segundo o art. 94, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099/95 aos crimes do Estatuto cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse quatro anos. Entretanto, de acordo com entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 3.096, tal previsão possibilitou apenas a utilização do procedimento sumaríssimo, não sendo permitida, todavia, a aplicação das medidas despenalizadoras existentes na referida Lei.

Já no âmbito material, o art. 95 veda a aplicação das chamadas escusas absolutórias previstas nos arts. 181 e 182 do Código Penal aos crimes em que figurarem como sujeitos passivos as pessoas idosas. Tais dispositivos isentam de pena aquele que cometer qualquer um dos “Crimes Contra o Patrimônio”, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal ou de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, e condiciona as ações penais à representação do ofendido se o crime previsto naquele título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão ou de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Caso o art. 95 não impusesse tal vedação, haveria isenção de pena, por exemplo, no furto praticado pelo filho em prejuízo do pai idoso, o que se revelaria incompatível com os mecanismos de proteção à pessoa idosa.