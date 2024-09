Os exemplos são diversos: denúncias por furtos de pedaços de frango avaliados em R$ 4,00; pedidos de prisão de pessoas acusadas por furto de comida vencida que iria para o lixo; condução de investigações criminais com mais autonomia do que a das polícias; negociação de acordos penais pouco transparentes; divulgação informal de investigações em andamento, gerando publicidade opressiva em julgamentos criminais; e intervenção em processos nos quais não são partes, como nos habeas corpus perante os Tribunais Superiores. Isso sem mencionar a prática recorrente do chamado overcharging, onde acusações mais graves ou múltiplas são feitas na expectativa de que o excesso será posteriormente ajustado. Exemplos dessa prática são abundantes, como o uso indevido do instituto do dolo eventual e a ampliação do conceito de “organização criminosa”.

Além disso, esse ímpeto se manifesta no âmbito regulamentar pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que utiliza normativas supostamente administrativas com a intenção velada de legislar em matéria penal – sempre com o objetivo de endurecer a legislação penal e processual penal.

Foi nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal deu provimento à ADI n. 5793, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, declarando a inconstitucionalidade de trechos da Resolução 181/2017 do CNMP, que define o procedimento investigatório criminal (PIC) como “sumário” e “desburocratizado”. Segundo o ministro relator Cristiano Zanin, a resolução não apenas ultrapassou os limites do poder regulamentar do CNMP, mas também “distanciou-se do escopo de proteção do cidadão, parte sempre muito vulnerável na circunstância de um processo criminal”.

Por meio de outra resolução que indevidamente busca legislar em matéria penal, o CNMP tentou estabelecer que, caso o investigado descumpra os termos do acordo de não persecução penal (ANPP), sua confissão poderá ser utilizada pelo Ministério Público como base para uma eventual denúncia.

A pergunta que surge é: a função do Ministério Público na democracia brasileira se restringe à “garantia de condenações penais”? Esse questionamento não é exclusivo ao Brasil. Nos Estados Unidos, a atuação dos promotores também enfrenta críticas, especialmente na negociação de acordos penais. Autores como Angela J. Davis, em seu livro “Arbitrary Justice: The Power of the American Prosecutor”, destacam como a falta de controle e a ampla discricionariedade dos promotores podem resultar em injustiças e desigualdades. Lá, inclusive, já se comenta amplamente que o Ministério Público se tornou o “juiz da causa”, dada a significativa discricionariedade para decidir quem acusar, quais acusações apresentar e que acordos de confissão negociar, muitas vezes sem uma supervisão adequada.