Atualmente, o Brasil possui 24 milhões de empresas, das quais cerca de 9 milhões enquadradas no Simples Nacional, e 14 milhões são MEIs. Mantidas as condições da proposta em exame no Congresso, o reflexo imediato seria a inviabilização das empresas menores, resultando em um aumento significativo no desemprego de milhões de pessoas, o que trará consequências devastadoras para a economia brasileira.

Engana-se quem acredita que o aniquilamento do Simples vai aumentar a arrecadação de impostos. Ledo engano! Esse regime foi criado para introduzir pequenos empreendedores no mercado e diminuir a informalidade, além de estimular novos pequenos negócios e, consequentemente, a geração de emprego e renda. Quando da criação do Simples um grande número de empresas saiu da informalidade e puderam crescer, enquanto novas empresas surgiram estimuladas pela simplificação burocrática.

A alíquota de referência de impostos sobre consumo (IVA) de (26,5%) podendo chegar a 27,97%, prevista na reforma, somente é suportável para grandes empresas que poderão arcar com custos mais altos. No mundo, mais de 170 países adotaram esse tipo de tributação (IVA), entretanto, no Brasil, além dessa alíquota ser a mais elevada, o valor pago em impostos não é revertido em benefícios para a sociedade, tampouco para as empresas. Nesse contexto de reforma tão profunda e complexa, o atual cenário político e econômico brasileiro é de muita incerteza e insegurança, principalmente, para os pequenos empresários.

Para se ter uma ideia da relevância do Simples Nacional, 95% das empresas brasileiras estão inseridas nesse regime tributário. As medidas impostas pela Reforma Tributária relacionadas ao Simples não atendem às necessidades desses empresários. Em uma economia tão diversa como a nossa, as oportunidades variam drasticamente conforme o porte da empresa, e não faz sentido que, para poder competir, a micro e pequena empresa tenha que sair do Simples, para pagar alíquota cheia, e ter que fazer toda a burocracia. Isto porque, pela proposta em discussão, quando uma empresa optante do Simples vende seus produtos, transfere crédito menor do que o das grandes, porém, compatível ao seu porte. Uma solução viável seria a criação de um mecanismo de crédito presumido para o Simples, sem que a empresa tenha que abrir a mão do sistema simplificado.