Opinião | A Justiça como cassino: o viés otimista, o algoritmo e a loteria da litigância

Outro fator que contribui para o alto número de litígios é o custo reduzido para o autor. No Brasil, o acesso à Justiça é amplamente subsidiado, e a concessão de justiça gratuita é comum. Isso reduz o impacto financeiro da litigância, tornando-a uma opção atraente mesmo quando as chances de sucesso são incertas. Como destacou Shavell, “quando o custo de ajuizar uma ação é baixo, a quantidade de litígios tende a aumentar, independentemente do mérito das demandas”. Isso sem falar que há estudo demonstrando uma captura pela classe média da justiça gratuita, enquanto os reais beneficiários de fato permanecem em um apagão de acesso à justiça.

A atual conjuntura do Judiciário brasileiro reflete não apenas a imprevisibilidade de decisões, mas também a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em diversos momentos, proferiu decisões que ampliam ainda mais a incerteza jurídica. A frequente mudança de entendimento sobre temas cruciais e a judicialização da política criam um ambiente onde as partes não conseguem prever os desfechos de suas demandas, incentivando uma postura litigiosa. A insegurança jurídica gerada por decisões contraditórias e mudanças constantes na interpretação constitucional faz com que a confiança no sistema seja minada, favorecendo a perpetuação do excesso de litígios.

Além dos vieses cognitivos já mencionados, um fator que merece destaque é o viés dos algoritmos (automation bias). A utilização de inteligência artificial e aprendizado de máquina no sistema judiciário pode tanto mitigar quanto potencializar certos vieses. Algoritmos de análise preditiva podem ajudar a estimar probabilidades de sucesso em litígios, fornecendo informações mais precisas e reduzindo a incerteza jurídica. No entanto, se não forem devidamente calibrados, esses sistemas podem reproduzir e amplificar vieses humanos, tornando decisões ainda mais inconsistentes e reforçando padrões discriminatórios já existentes.

Não à toa o CNJ, em recente resolução publicada no dia 11 de março de 2025 (Resolução n. 615), definiu no seu artigo 4º, inciso XIII, o conceito de “viés discriminatório ilegal ou abusivo”, fazendo alusão justamente à existência do viés algorítmico. Segundo o referido dispositivo, esse viés seria verificado em decorrência de “resultado indevidamente discriminatório que cria, reproduz ou reforça preconceitos ou tendências, derivados ou não dos dados ou seu treinamento”.