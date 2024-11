Opinião | A lógica da disseminação das narrativas

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) foi um intelectual alemão que se opôs ferozmente ao nazismo e por isso mesmo, acabou preso. Em 5 de abril de 1943, agentes da Gestapo (Geheime StaatsPolizei – Polícia Secreta de Estado Nazista) chegaram à sua casa para detê-lo por acusação de resistência contra o nazismo. Naquela ocasião, segundo diziam, ele estava envolvido em um plano para matar Hitler. Na madrugada de 9 de abril de 1945, ele foi levado nu até o pátio de execuções da prisão de Flossenbürg, na Alemanha. Os guardas o ridicularizaram e o desprezaram; e ele se ajoelhou e orou. Subiu os degraus até a forca, onde morreu minutos depois, asfixiado por um nó de corda de piano.

PUBLICIDADE Durante os dois anos da sua prisão ele refletiu, tentando entender como era possível que seus compatriotas alemães estivessem apoiando Hitler tão fervorosamente, tanto quanto as suas políticas irracionais e criminosas, mesmo sabendo que o povo alemão era considerado um dos mais inteligentes, cultos e avançados da Europa e do mundo. E concluiu: o povo alemão foi vítima de uma estupidez coletiva que não tem uma causa psicológica, mas sim sociológica, e que, altamente contagiosa, se disseminou rapidamente atingindo as pessoas como uma onda gigante, que foi adotada sem qualquer reflexão, mas apenas por indução e repetição. Funciona assim: a estupidez de uma pessoa precisa da estupidez de outra e é potencializada porque as narrativas são exaustivamente repetidas e preponderam sobre a argumentação lógica. Em tempos atuais, essa mesma onda de disseminação de mentiras atravessou fronteiras e contaminou grande parte do mundo. Ditadores passaram a dar ordens. São exemplos China, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, Venezuela, e muitos outros países do continente Africano. A tal estupidez coletiva também se assenhorou da maioria dos brasileiros, parece claro. E o que eles dizem sobre os ditadores daqueles países? Nada, simplesmente silenciam com cara de paisagem, já que não têm argumentos, só narrativas. Então se indispõem com aqueles que os questionam, relembrando o ditado italiano: “Quando il dito indica la luna, lo stolto guarda il dito”. Quando o dedo aponta a lua, o tonto olha para o dedo. E aqui no Brasil, o Presidente da República, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro com provas irrefutáveis, cujo partido foi chamado diversas vezes por Ministros do STF de Organização Criminosa; foi por eles mesmos “descondenado”, para então ser eleito. Esse mesmo STF que não esconde o seu ativismo e o seu notório partidarismo político. É indiscutível que o atual presidente contou com a massificação da sua candidatura por uma imprensa comprada, tanto quanto músicos, atores e personalidades públicas, para disseminação de narrativas promovendo aquela estupidez coletiva.

Após dois anos de um governo desastroso, o presidente afrouxou radicalmente o seu discurso, antes vingativo e de ódio, para agora se vitimizar a partir de uma investigação da Polícia Federal que “convenientemente” foi concluída justo agora, com indiciamentos juridicamente muito contestáveis, não só pelo teor dos fatos noticiados, mas também, na visão da população, pela sua própria falta de independência. “Golpe”, ou sua cogitação, é o tema do momento, amplamente repetido o dia inteiro através do qual se busca continuar a indução à manutenção da estupidez coletiva.

Mas, claro, tudo lógico quando se sabe que Governo tem viés notoriamente da mesma ideologia comunista que sempre viveu de narrativas e ficou conhecida historicamente como um regime sanguinário, opressivo e antidemocrático, de Lenin e Stalin, que matou milhares de pessoas mundo afora, e do qual atualmente são notórios representantes os presidentes Xi Jinping, Kim Jong-Un, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel etc.

O Governo Federal no Brasil, recheado com seus indicados socialistas/comunistas, sem nenhum preparo técnico e com uma incontrolável gastança de dinheiro público vai batendo recordes negativos e levando o Brasil ao colapso. Vejamos só alguns dados publicados pela imprensa: Recordes de queimadas; desmatamento aumentou 1000%; política externa desastrosa em comentários infelizes e inábeis a respeito das guerras; ofensas da primeira...dama (?) como a recente para o futuro Ministro dos EUA – “Elon Musk, F.ck you!”; endividamento exponencial de mais de R$ 1 trilhão; aumento de gastos com Ministérios, de 23 para 38; descontrole da inflação, liberação recorde (mais de R$ 50 bilhões) de emendas pix; recorde de aumento de impostos; aumento dos preços dos combustíveis, descumprimento da meta e irresponsabilidade fiscal/2024; resistência de cortar gastos com elevação artificial da receita; ampliação do uso de fundos públicos e privados para turbinar a concessão de crédito barato e elevar os gastos sem esbarrar no limite imposto pelo arcabouço fiscal; aumento da criminalidade, em especial das Facções Criminosas; recorde de pagamentos a artistas pela Lei Rouanet - R$ 16,6 bilhões só em 2023; recorde em pagamento para as empresas de telecomunicações; recorde de mortes por Dengue no Brasil em 2024; recorde de gastança do dinheiro público em viagens, com enormes comitivas com hospedagens de luxo, jantares caríssimos, aluguéis de carros e escoltas; recorde da dívida pública (80% PIB); fuga de mais de R$ 6,5 bilhões da Bolsa de Valores; abuso da utilização de aviões da Força Aérea; baixou o Brasil em 2023 da posição 104 para 180 na percepção de corrupção da Transparência Internacional; etc.

Esse é o retrato do Brasil que “voltou” e cujo “amor” venceu....

No entanto, ao que se afigura, o mundo pode estar tomando consciência da realidade. Eleições pelo mundo vêm demonstrando uma guinada com pautas e valores conservadores. As últimas eleições brasileiras para Prefeitos e Vereadores no Brasil contra o radicalismo. O avanço do neoliberalismo e da repressão aos movimentos populares em países como França, Itália e Alemanha são considerados um reflexo do crescimento da renovação ideológica no Parlamento Europeu. As recentes eleições na Itália, em Portugal, nos Países Baixos, em El Salvador, na Costa Rica, na Argentina, etc.

Mas foi a recente eleição de Donald Trump nos Estados Unidos que acendeu o alerta laranja! Afinal, sendo o Presidente do País mais poderoso do mundo, contrário às pautas woke e similares; o que ele reserva para o Brasil? Uma coisa é certa, nunca um Governo Norte Americano, sua equipe inteira e seus congressistas republicanos (atual maioria) estiveram tão atentos a tudo o que acontece por aqui...

Esperemos que criar ainda outras tantas narrativas não sejam mais capazes de contaminar o entendimento popular para aumentar a já tão disseminada estupidez coletiva. O melhor é fazer uso da lógica, da inteligência e principalmente da consciência.

“Essa pauta de família e de valores é uma coisa muito atrasada”. “Quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa”. Luiz Inacio Lula da Silva – Presidente do Brasil

“Há duas coisas infinitas: O Universo e a estupidez humana; embora em relação ao Universo existam dúvidas”. (Albert Einstein).