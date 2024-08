Quem não tiver ideia do que fazer, deve ler o livro “Universities on fire: higher education in the climate crisis”, ou “Universidades em combustão: educação superior na crise climática”, de Bryan Alexander, acadêmico sênior da Universidade de Georgetown. Uma escola tem de dar exemplo e transformar o entorno em que está situada. Sem isso, ela não se distinguirá de uma empresa, se for particular, ou de uma repartição pública, se for estatal.

Além disso, para o Brasil existe um comando constitucional. A Universidade se apoia sobre três pilares: ensino, pesquisa e extensão. Isso vale também para as demais escolas. Tudo tem de ter resultados concretos. Teoria pura, sem aplicação, de pouco vale. O aprendizado só serve se ele modificar – para melhor – a realidade.

O que se verifica é que esse trabalho concreto, para mudar a fisionomia da escola, faz bem para a saúde mental dos alunos. Quem trabalha em conjunto, sob forma cooperada, aprende a dialogar, a respeitar pontos de vista diversos do seu. Isso elimina a perniciosa polarização em que o Brasil mergulhou há alguns anos. Boa notícia é a de que o MEC exige agora que ao menos dez por cento das horas curriculares sejam destinadas à extensão. Isso significa que não se poderá mais considerar extensão a mera leitura, a pesquisa isolada, sem que se possa avaliar, concretamente, o que é que esse período significou no aprimoramento do sistema.

Todos têm noção daquilo que causa a emissão dos gases venenosos que produzem o efeito estufa e o aquecimento global. Entretanto, poucos os que se preocupam em reduzir a sua própria emissão. E tudo emite CO2 ou metano. Usar carro, usar motocicleta, depender da energia elétrica (e quem não depende?) e produzir resíduo sólido. Esta, uma questão eminentemente educacional.