Importante destacar que a nova portaria frisa que a qualificação do apostador deve ser analisada conforme a compatibilidade entre a capacidade econômico-financeira do jogador e as apostas realizadas, além de uma checagem se ele é uma pessoa exposta politicamente ou próxima de alguma. Também serão investigadas as apostas que tenham sinais de falta de fundamentação econômica ou legal, que sejam incompatíveis com as práticas do mercado ou que possuam indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento ou à proliferação de armas de destruição em massa.

Essa nova exigência estimula as plataformas bets a detectarem e combaterem a lavagem de dinheiro e outras práticas criminosas, como, por exemplo, corrupção, tráfico de drogas, financiamento de armas e outros fatos típicos. Estimula também a fiscalização das movimentações atípicas de valores, com o objetivo de combater ferramentas automatizadas, como, por exemplo, o uso de inteligência artificial nas apostas esportivas.

As bets foram regulamentadas pela Lei 13.756/ 2018, que dispõe sobre como devem ser as apostas esportivas, bem como pela Lei 14.790/2024, que ampliou o alcance da legislação, exigindo que as empresas tenham endereço no Brasil (possibilitando assim uma auditoria e responsabilidade judicial mais célere e eficaz), definindo a tributação e incluindo os jogos online. Esta legislação está em período de transição, incluindo um processo regulatório conduzido pelo Ministério da Fazenda que termina no fim de 2024 e vai estabelecer critérios técnicos e jurídicos para a liberação dos jogos online.

A portaria recente significa uma atualização e evolução necessária da legislação. Nota-se que se existirem gastos e apostas esportivas incompatíveis com a profissão e as renda do apostador, essas movimentações serão comunicadas ao Coaf e, assim, poderá ser instaurado, por exemplo, um inquérito policial para investigação de autoria e materialidade delitiva e até mesmo ocorrer a indisponibilidade e bloqueio de ativos do apostador suspeito. Cabe destacar também que as informações coletadas pelas bets poderão ser preservadas e armazenadas pelo prazo de 5 anos, com o objetivo de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Trata-se de um avanço significativo em um cenário com o aumento de apostas esportivas em plataformas online. Além de apostadores, as bets terão de fazer classificação de risco de funcionários e fornecedores.