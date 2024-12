Opinião | A visão das câmeras corporais sob o olhar jurídico

Aos entusiastas de plantão, vale registrar que as imagens captadas pelas câmeras corporais são de utilização exclusiva da Polícia Militar denominadas na diretriz como “de interesse policial”. Segundo pesquisas, as câmeras corporais contribuem para a diminuição dos índices de criminalidade e no aumento de prisões, porém, em minha percepção, isso é um ledo engano. Analise comigo: no Brasil ocorrem cerca de 812 mil prisões em flagrante por ano e aproximadamente 41,25% dessas pessoas não são condenadas e sabe por qual razão? As imagens para subsidiar o conjunto probatório dos processos não são encaminhadas, ou seja, por falta de provas o infrator é posto em liberdade ou absolvido.

As câmeras corporais fizeram medo nos policiais, pois é difícil atuar com independência quando se sabe que todos os seus atos (incluindo os pessoais) serão alvo de questionamentos. No país, nove estados utilizam as câmeras corporais portáteis na farda dos policiais militares, sendo eles: São Paulo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e Paraná. Aqui, na maioria dos casos o acionamento da câmera é automático, como o de Santa Catarina, entretanto, em países como Reino Unido, Estados Unidos e França o uso é diferente: na maior parte dos departamentos, os policiais acionam a gravação manualmente. São Paulo aplicava o acionamento obrigatório em todo atendimento de ocorrência de interesse policial, mas recentemente passou a adotar o acionamento voluntário do policial ou em casos de disparo, o Centro de Atendimento de Ocorrências - COPOM faz o acionamento remoto.

Há cerca de 20 anos o equipamento é utilizado na Europa, todavia, o objetivo principal NÃO É REDUZIR A LETALIDADADE POLICIAL. O foco está direcionado em melhorar a prestação de serviço dos agentes à população. Sob este prisma, em Londres, as câmeras além de proteger os policiais servem como evidência. Já na Alemanha, a introdução das câmeras corporais teve uma justificativa extra: com o aumento do número de cidadãos que começaram a filmar as ações policiais com o aparelho celular, o equipamento da corporação passou a servir como um contraponto à possíveis edições maliciosas do conteúdo.

Aqui no Brasil, infelizmente o policial não possui um respaldo jurídico e muitas vezes tem de responder a processos administrativos ou mesmo judiciais baseados em denúncias infundadas ou inverídicas. Segundo pesquisa feita no ano de 2020 pela Universidade George Mason, dos EUA, que revisou 30 estudos sobre câmeras corporais em vários países, concluiu que: “restringir a discricionariedade [autonomia] dos agentes para ligar e desligar câmeras corporais pode reduzir o uso da força pela polícia, mas são necessárias mais avaliações”. Notadamente este ponto é citado em diversos outros estudos que avaliaram o uso da tecnologia em departamentos de polícia americanos e de outros países. Análises mais recentes têm reforçado essa linha de raciocínio. O Instituto Nacional de Justiça dos EUA, braço do Departamento de Justiça americano voltado para estudos e avaliação de políticas públicas afirma que: “Uma revisão abrangente de 70 estudos sobre o uso de câmeras corporais constatou que a maior parte das pesquisas sobre câmeras corporais não demonstrou efeitos consistentes ou estatisticamente significativos”, ou seja, é muito prematuro afirmar a eficiência prática do equipamento nos países de primeiro mundo, quem diga aqui em um país subdesenvolvido e propício à prática da corrupção.