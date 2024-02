No contexto da Rússia, a comunidade internacional enfrenta uma série de desafios ao tentar proteger a vida de um preso político. Embora o direito internacional ofereça mecanismos como convenções internacionais, monitoramento pela ONU, meios diplomáticos, recursos aos tribunais internacionais e até concessão de asilo político, todos esses recursos dependem da cooperação e adesão do governo e do país às normas internacionais.

Além disso, a pressão internacional através das sanções econômicas cria um dilema ético devido à interdependência global, em relação às matérias-primas russas. Países como o Brasil, que dependem de insumos provenientes da Rússia, enfrentam o dilema entre balancear suas relações econômicas e se posicionar contra as violações aos direitos humanos e o combate à corrupção em regimes cleptocráticos. O filósofo Immanuel Kant preconizava que agir certo significa fazer o que é certo, simplesmente porque é o certo a se fazer. O imperativo categórico, que transcende interesses nacionais, abraça os valores éticos universais, mesmo diante das dinâmicas econômicas. Todas as decisões devem ser tomadas de forma consistente com os princípios éticos, independentemente das circunstâncias, inclusive as de ordem econômica.

As mobilizações populares anticorrupção lideradas por Navalny atraiam multidões na Rússia. Seu principal objetivo era expor a corrupção no Kremlin. Essa guerra lhe custou a vida. É um preço alto que se paga pelo compromisso com a integridade; mas o preço de fazer o que é certo é inestimável. Ele mostrou várias vezes que Putin e seus camaradas não apenas roubaram, mas ainda insistem em pilhar os recursos públicos do povo russo com suas práticas corruptas. Foi por meio de Navalny que muitos descobriram os iates, mansões, aviões e outros luxos desfrutados por Putin e seus camaradas no poder. Ninguém gosta de ver os recursos públicos usados para encher os bolsos dos corruptos, mas infelizmente é exatamente isso o que acontece. A corrupção tira de todos, especialmente dos menos favorecidos, a esperança de uma existência mais digna, de uma educação melhor, de uma saúde pública eficaz, de uma infraestrutura eficiente e de um país menos violento, mais seguro e inclusivo. A corrução rouba dos pobres a oportunidade de uma vida melhor.

O movimento liderado por Navalny ultrapassa as fronteiras russas, indo além de um contexto local para atingir qualquer governo autoritário e corrupto. Esse movimento de combate à corrupção ecoa como um apelo global por transparência, integridade, responsabilidade e justiça, desafiando líderes autoritários em todo o mundo a enfrentarem as consequências de suas práticas corruptas. A luta contra a corrupção não é específica a uma nação, mas é uma manifestação que repercute em diversas partes do mundo, inspirando movimentos similares que buscam governos que privilegiem a ética em detrimento de condutas ilícitas e corruptas.