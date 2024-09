Polícia Federal e BID assinam acordo para o combate ao crime organizado

Pelo acordo, a PF compartilhará “soluções inteligentes implantadas no Brasil que possam servir de inspiração para países vizinhos”. Dois exemplos citados pelo BID são o programa Brasil MAIS – que usa monitoramento via satélite – e o programa Ouro Alvo, que permite rastreamento da origem do mineral com análise isotópica.

Já o banco informou que deve oferecer, entre outras ações, “treinamentos sobre segurança baseada em evidências, melhores práticas observadas internacionalmente, além de aproveitar as capacidades institucionais da PF brasileira para fortalecer organismos policiais de outros países”.

O memorando de entendimento foi assinado pelo representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, e pelo diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues. O BID tem R$ 5,2 bilhões (US$ 932 milhões) disponíveis para novos projetos de Segurança Pública e Justiça no Brasil. Por meio da parceria com a PF, iniciativas na área podem ser identificadas e serem financiadas por essa linha de crédito.

De acordo com o BID, além disso, o banco está destinando US$ 550 mil (R$ 3 milhões) para estruturar um modelo de segurança na região amazônica, incluindo as polícias de Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Suriname. Nos últimos 20 anos, o BID direcionou US$ 2 bi para iniciativas na área da Segurança na América Latina e no Caribe, dos quais US$ 650 mi foram destinados a projetos com componentes específicos para as forças policiais.