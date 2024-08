Advogados de 40 vítimas de Brumadinho pedem reabertura de ação sobre ex-presidente da Vale

Os advogados fazem menção a uma outra catástrofe, a de Mariana, ocorrida em novembro de 2015, quando morreram 19 pessoas. “Fábio Schvartsman, apesar da condição na qual assumiu a Vale (após o desastre de Mariana e com o compromisso público de que isso nunca mais voltaria a ocorrer), e estando na posição de garantidor, omitiu-se diante de situação de grave risco, que culminou no evento danoso que teve como causa a execução de uma perfuração na barragem com a utilização de técnicas e instrumentos inadequados. Sua omissão contribuiu para a não evitação do evento danoso”, afirma a petição.

Por meio do documento, os advogados contestam o entendimento de que o conhecimento de Schvartsman sobre a Barragem I do Córrego do Feijão só poderia ser constatado através de emails e participação presencial em reuniões sobre o tema.

Eles dizem que há provas mínimas suficientes para que a instrução criminal se inicie e, então, sejam apresentadas provas, de ambos os lados, que culminem em uma absolvição ou condenação.

“O que se pleiteia, diante dos elementos apresentados, é oportunizar a instrução criminal em face de Fábio Schvartsman, evitar a prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como buscar o melhor e constitucionalmente orientado caminho para a responsabilização e indenização devida às vítimas, familiares e a toda sociedade dos responsáveis pela tragédia de Brumadinho”, pedem.