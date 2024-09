Pouco vale autuar somente laranjas, que figuram propositalmente como boi de piranha nos cadastros e registros de imóvel (como detentores, possuidores ou até como proprietários beneficiários de regularização pelo INCRA e órgãos fundiários estaduais), mantendo inabaláveis e ocultos os grandes operadores e financiadores dos ilícitos ambientais, verdadeiros “donos do negócio”, organizações frequentemente associadas a crimes econômicos, consoante deixou patente substancioso diagnóstico do Ministério da Justiça por intermédio da Estratégia Nacional contra a Corrupção (ver especialmente ENCLLA, produto da Ação 10 de 2023).

No campo da leniência, não há mais perniciosa omissão do Estado que a falta de controle sobre as emissões de gases de efeito estufa pelos agentes econômicos, a despeito de não nos faltar comando jurídico-constitucional para impor tal medida regulatória.

Ora, a Constituição (art. 225) proclama o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, sadio e seguro para as presentes e futuras gerações. Em vista do dever constitucional de garantir segurança à população em face dos eventos extremos que se intensificam, igualmente vigora o dever de evitar e limitar as emissões. Cumpre ao Estado estatuir regime obrigatório de transição para economia sustentável de baixo carbono, com metas de curto prazo, sem condescender com o crescimento do passivo que os grandes emissores de carbono produzem nesse intervalo. Já passamos da época em que se admitia, juridicamente, como meio bastante de proteção, a atuação tímida por meio de políticas de incentivo de adesão voluntária.

Significa que, por um lado, cumpre ao Estado exigir dos poluidores (por atividade ilícita tais como desmatamento e queimada), como parte da indenização, o equivalente aos impactos climáticos que das emissões resultantes do fato lesivo resultam, de modo a compensar os custos que a sociedade e o Estado terão no enfrentamento dos desastres que se alastram e na adaptação e resiliência das cidades.

Por outro lado, com base na Constituição, urge demandar, no bojo do licenciamento e estudo prévio de impacto ambiental, dos grandes empreendimentos emissores, o inventário de carbono, o estudo de impacto climático e as correspondentes medidas de mitigação e compensação pelas emissões, porque não há direito de poluir e piorar a crise por novas emissões cujos efeitos sinérgico e cumulativo vão fazer “extravasar o copo cheio” de nossa combalida e saturada atmosfera.