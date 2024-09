O crescimento das ações envolvendo a discussão de garantias fiduciárias deve ser visto então como um sintoma de um problema maior na economia brasileira. A política de manter juros altos para controlar a inflação está se mostrando insustentável, tanto para a população quanto para as empresas, que estão se afundando em dívidas que não conseguem pagar e se mantêm com base alta para encargos e demais penalidades contratuais. Além disso, o crescimento econômico lento limita as chances de reverter essa situação no aspecto financeiro.

A lição que se toma até aqui tem relação com a urgência de o Brasil repensar a sua política econômica para evitar que essa situação piore. O aumento das disputas judiciais é, na verdade, um reflexo de uma crise que, se não for tratada adequadamente, vai continuar gerando instabilidade e incerteza. Reformas que promovam o crescimento econômico e a redução das taxas de juros são essenciais para que o país possa sair desse ciclo de inadimplência e litígios, permitindo que o mercado se estabilize e as pessoas possam pagar suas dívidas e/ou obter linhas de crédito ou financiamento sem precisar se valer de todo o seu patrimônio e com alto risco de perdê-lo pela impossibilidade de arcar com o acordado.

O Judiciário, por sua vez, está enfrentando uma sobrecarga crescente que pode, inclusive, comprometer a eficiência da Justiça. O aumento dos litígios relacionados a essa modalidade de garantia exige a criação e aplicação de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, que possam aliviar a pressão sobre os tribunais e oferecer soluções mais rápidas e justas para credores e devedores.

Por fim, a explosão de processos envolvendo a discussão de bens dados em garantia via alienação fiduciária é um claro aviso de que mudanças são necessárias. Se o cenário atual, com juros altos e economia parada, continuar, a crise só vai se aprofundar, prejudicando ainda mais quem já está vulnerável. É hora de agir e reavaliar as políticas que governam o crédito e a economia no Brasil, sob pena de tornar a concessão de crédito uma exceção para poucos, o que prejudica tanto quem concede, quanto quem recebe o fomento.