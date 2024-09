Segundo o CFM, a plataforma evitará o uso indevido de dados médicos, carimbos e documentos, itens que frequentemente são usados para a prática de crimes e vendidos ilegalmente no mercado clandestino. Inegável dizer que é uma medida importante para garantir a segurança dos médicos e da sociedade, mas é preciso ponderar sobre os impactos que ela trará no cotidiano dos profissionais.

Haverá um aumento da burocracia, especialmente para médicos que trabalham em pronto atendimento, e a emissão de um documento relativamente simples se tornará um processo mais complexo e demorado, principalmente por conta da quantidade de informações que deverão fazer parte do documento, como dados completos do paciente, CPF, informação da Classificação Internacional de Doenças (CID), se o paciente autorizar ou solicitar, assinatura por certificado digital, fazendo com que o médico tenha que praticar atos que não são de natureza médica, como checagem de documentos e dados.

E aqui entra o desafio logístico: a plataforma Atesta CFM, com expectativa de lançamento em novembro, pode não se integrar com vários dos sistemas de prontuário eletrônicos existentes. Essa lacuna temporal pode complicar a transição do papel para o sistema informatizado, aumentando a incerteza entre os profissionais de saúde.

Outra questão é a segurança dos documentos emitidos. Se o médico não estiver trabalhando em local conectado à internet, este deverá solicitar emissão de blocos de atestados para uso off-line, com um QR Code, mas não deixará de ter a obrigação de inserir os dados do atestado emitido por meio do sistema para rastreabilidade.