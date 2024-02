Barroso para Pacheco: ‘Somos imunes a intrigas’

“Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos, nem preciso falar de separação de Poderes, porque embora independentes e harmônicos nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa”, afirmou no primeiro discurso do ano no plenário do STF.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e outras autoridades do mundo político e jurídico se reuniram na sessão solene que, tradicionalmente, dá início aos julgamentos do ano no tribunal.

O tribunal volta do recesso pressionado pelo Congresso. A relação, tensionada desde o ano passado, após decisões em série que desagradaram deputados e senadores, voltou a estremecer após as operações da Polícia Federal (PF), autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que levaram a buscas em gabinetes de deputados bolsonaristas na Câmara.

Barroso negou animosidade entre os Poderes e afirmou que “independência e harmonia não significam concordância sempre”. “Nem que o Judiciário atenda, necessariamente, todas as demandas de qualquer um dos Poderes.”