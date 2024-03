Bolsonaro deu ordem para inserir dados falsos em cartão de vacinação de covid, disse Mauro Cid à PF

Além disso, a PF foi corroborar a indicação de Cid, de que teria impresso o certificado de vacinação de Bolsonaro e de Laura, entregando os documentos em mãos ao então presidente. A corporação puxou os registros de impressão e os discos rígidos de impressoras do Alvorada, identificando que Cid de fato imprimiu, no dia 22 de dezembro, dois arquivos: “Certificado de Vacinação Covid-19″ e “Covid 19 National Vaccination Certificate”.

No mesmo dia, houve uma mudança no cadastro do aplicativo ConecteSUS do ex-presidente. Antes, ele era controlado por Cid, que deixaria de assessorar o ex-presidente no dia 1º de janeiro. Foi então que o controle do aplicativo foi assumido por Marcelo Câmara, que acompanhou Bolsonaro em viagens a Orlando.

Nessa linha, a PF entendeu que as provas corroboram as declarações de Cid e demonstram: “Por ordem do então presidente, Cid solicitou a Ailton Barros a inserção dos dados falsos de vacinação contra a covid-19 em benefício do ex-presidente e de sua filha Laura. Em seguida, Ailton intermediou a inserção com João Carlos de Sousa Brecha. No dia 21/12/2022, o Secretário Municipal de Duque de Caxias, utilizando suas credenciais de acesso, executou a inserção dos dados falsos de vacinação no sistema do Ministério da Saúde. Logo depois, cadastrou o endereço para acesso à conta ConecteSUS de Laura e, em seguida, emitiu um certificado de vacinação em nome da menor, utilizando o serviço de internet de sua residência. No dia 22/12/2022, Cid, ao chegar no Palácio da Alvorada, acessou o ConecteSUS de Bolsonaro e emitiu o certificado de vacinação contra a Covid-19, possivelmente entregando em mãos ao então Presidente da República”.