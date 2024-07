‘É caso de conversar com o chefe da Receita’, disse Bolsonaro sobre inquérito da ‘rachadinha’; ouça

Em meio à reunião que discutiu “caminhos” para a defesa do senador Flávio Bolsonaro no inquérito sobre apropriação de parte de salários de funcionários de seu gabinete na Assembleia do Rio e a estratégia para barrar investigação de auditores da Receita que levaram as informações centrais para enquadrar o parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que era “o caso de conversar com o chefe da Receita”. “Ninguém tá pedindo favor aqui. [inaudível] é o caso conversar com o chefe da Receita. O Tostes (José Barroso Tostes Neto).”

Após a divulgação do áudio, o assessor e advogado de Bolsonaro Fabio Wajngarten saiu em defesa do ex-presidente, dizendo que a conversa “só reforça o quanto o presidente ama o Brasil e o seu povo”. Ele citou especificamente um trecho retirado do áudio no qual Bolsonaro diz que não estaria procurando o favorecimento de ninguém.

PUBLICIDADE A gravação da reunião faz parte dos autos da Operação Última Milha, que desmontou a Abin paralela, grupo instalado na Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Nesta segunda, 15, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, levantou o sigilo do áudio. O teor da conversa indica que o ex-presidente e o então diretor da Abin, delegado Alexandre Ramagem, planejaram uma forma de emparedar a investigação sobre Flávio Bolsonaro e a ‘rachadinha’. O general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), também participou do encontro, ocorrido em agosto de 2020, um mês depois da prisão de Fabrício Queiroz - ex-assessor de Flávio - no escritório do advogado Frederick Wassef, em Atibaia, na Grande São Paulo.

Na reunião, que durou uma hora e oito minutos, Bolsonaro também propôs uma conversa com ‘Canuto’, da Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. “Era ministro meu e foi pra lá. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto”, afirmou, em referência a Gustavo Canuto.

Duas advogadas de Flávio também estavam na reunião em que se discutiu um plano para anular o inquérito das ‘rachadinhas’.

“É o caso conversar com o Canuto?” questionou Bolsonaro na ocasião. A advogada de Flávio concordou: “Com um clique. Olha, em tese, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita [inaudível] esses acessos lá.”

O presidente Jair Bolsonaro e o filho Flávio Bolsonaro. FOTO: Foto: Fábio Motta/Estadão

Heleno fez um alerta: “Tentar alertar ele que, ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Se vazar...”

Bolsonaro concorda e completa: “Tá certo. E deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém tá gravando alguma coisa, que não estamos procurando favorecimento de ninguém.”