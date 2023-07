Bolsonaro vai depor à PF sobre suposta trama golpista com Marcos do Val

Ex-presidente Jair Bolsonaro dará seu quarto depoimento deste ano à PF Foto: Wilton Junior / Estadão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem uma nova oitiva marcada com a Polícia Federal para esta quarta-feira, 12. O depoimento desta semana ocorre no âmbito das investigações a respeito de uma suposta reunião golpista denunciada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) que envolveria, além de Bolsonaro, o ex-deputado Daniel Silveira.

Marcos do Val denunciou o caso em fevereiro, alegando que Daniel Silveira teria proposto, em uma reunião na presença do então presidente Bolsonaro, uma gravação clandestina de Moraes na tentativa de induzir o ministro a falar ‘algo no sentido de ultrapassar as quatro linhas da Constituição’. Em versões contraditórias, do Val buscou implicar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e chegou a admitir ter mentido à imprensa para tentar afastar Moraes das investigações contra o ex-presidente.

A nova oitiva do ex-presidente foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda em junho, logo depois de endereços ligados ao senador serem alvos de buscas em uma nova fase da investigação. À época, a PF chegou a pedir a prisão do parlamentar, mas Moraes negou.

Esse será o quarto depoimento de Bolsonaro à PF em 2023. O ex-presidente já prestou esclarecimentos sobre as joias sauditas, as fraudes em dados de vacinação da covid-19 e os atos golpistas do dia 8 de janeiro.