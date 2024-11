Braga Netto fez reunião sobre ‘kids pretos’ e seria chefe de ‘gabinete de crise’ pós-golpe, diz PF

A Polícia Federal atribui ao general Braga Netto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, envolvimento direto com a ação de ‘kids pretos’ mobilizados para a Operação Punhal Verde e Amarelo - missão para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, em 2022. Ao pedir a abertura da Operação Contragolpe - que nesta terça, 19, levou à prisão de militares que planejaram o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes - a PF detalhou como oficiais efetivamente seguiram os passos do magistrado desafeto de bolsonaristas - ainda que a ofensiva tenha sido abortada no último instante. Procurado, Braga Netto não respondeu a reportagem. O espaço está aberto.

PUBLICIDADE A missão que empregou até viaturas oficiais da Força foi acertada em uma reunião na casa de Braga Netto, diz a PF. O grupo clandestino intitulou de Operação ‘Copa 2022′ o monitoramento do ministro do STF no dia 15 de dezembro daquele ano - a 16 dias da posse do então presidente eleito Lula. De acordo com o inquérito da Operação Contragolpe, Braga Neto era peça-chave no plano de golpe de Estado - o general seria o coordenador-geral de um hipotético ‘Gabinete Institucional de Gestão da Crise’ caso a ruptura ocorresse. Segundo a Polícia Federal, a reunião ocorreu no dia 12 de novembro - um mês antes da ‘Copa 2022′. No encontro, o “planejamento operacional para a atuação dos ‘kids pretos’ foi apresentado e aprovado”. A reunião contou com a participação do tenente-coronel Mauro Cesar Cid, o major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Ferreira Lima. Os militares mobilizados para o plano golpista têm especialização em Forças Especiais. A PF descobriu que, para ocultar suas verdadeiras identidades, eles assumiram codinomes para o rastreamento de Moraes - ‘Gana’, ‘Japão’, ‘Argentina’, ‘Brasil’, Áustria’ e ‘Alemanha’, países que participaram na Copa do Mundo daquele ano. Os oficiais discutiam as ações sobre o ministro do STF em um grupo batizado com o nome da Operação.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu vice Braga Netto Foto: GABRIELA BILO / ESTADAO

Pelo menos um veículo oficial vinculado ao Batalhão de Ações de Comandos foi empregado na Operação ‘Copa 2022’, como eles batizaram a jornada que estava ligada, também, ao envenenamento de Lula.

A Operação ‘Copa 2022′ foi lançada pelos militares investigados no dia em que o Supremo Tribunal Federal debatia a derrubada do orçamento secreto. A Polícia Federal suspeita que, considerando o teor das mensagens trocadas entre os militares, “a ação desenvolvida tinha relação com a notícia do adiamento da votação que estava sendo realizada” na Corte.

As informações constam da Operação Contragolpe, deflagrada nesta terça, 19, que culminou na prisão do general reformado Mário Fernandes, de três ‘kids pretos’ - tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, major Rafael Martins de Oliveira e major de Infantaria Rodrigo Bezerra de Azevedo, que servia no Comando de Operações Especiais - e do policial federal Wladimir Matos Soares,

Os kids pretos são militares de alta performance em ações de grande impacto. Todos os presos na Operação Contragolpe são suspeitos de envolvimento com o plano de assassinato de Lula e de seu vice, Geraldo Alckmin, logo após as eleições de 2022.

O audacioso planejamento também envolvia uma eventual prisão e até a execução de Moraes.

Diálogos entre militares que participaram da Operação Copa 2022, para 'filmar' e eventualmente 'prender' Moraes Foto: Polícia Federal

De acordo com os investigadores, a Operação ‘Punhal Verde e Amarelo’ (eliminação de Lula e Alckmin) estava diretamente relacionada à Operação Copa 2022 (monitoramento e assassinato do ministro). O objetivo central do grupo era a “elaboração de um detalhado planejamento que seria voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes e, ainda, dos candidatos eleitos Luís Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho”.

PUBLICIDADE Cronologicamente, as mensagens sobre a Operação Copa 2022 foram encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid após os diálogos que indicam alterações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na minuta do golpe - documento encontrado em um armário na residência do ex-ministro Anderson Torres (Justiça) - após reunião entre o ex-chefe do Executivo e o general Estevam Cals Tehófilo - este, segundo o inquérito da PF, teria sido o responsável pela mobilização dos ‘kids pretos’ para a consumação do golpe. Segundo a PF, seis dias após Bolsonaro analisar a minuta golpista, Mauro Cid e Marcelo Câmara - coronel do Exército, ex-assessor de Bolsonaro - trocaram mensagens indicando que estavam acompanhando a operação organizada pelo general Mário Fernandes para concretizar a prisão de Moraes. Os investigadores resgataram mensagens em que Mauro Cid e o major Rafael Martins trocam um documento protegido por senha, com o nome ‘Copa 2022′, “com uma estimativa de gastos para subsidiar, possivelmente, as ações clandestinas, que seriam executadas durante os meses de novembro e dezembro de 2022″ - incluindo ‘hotel’, ‘alimentação’ e ‘material’. O custo estimado bateu em R$ 100 mil. Os militares usaram “técnicas típicas de agentes de forças especiais”, diz a PF.

A ação contou com a participação de pelo menos seis golpistas. Para dificultar o rastreamento das atividades ilícitas, os investigados: “habilitaram linhas de telefonia móvel em nome de terceiros, sem qualquer relação com os fatos investigados; criaram um grupo denominado ‘Copa 2022′ em aplicativo de mensagens; receberam um codinome associado a países (Alemanha, Áustria, Brasil, Argentina, Japão e Gana) para não revelarem suas verdadeiras identidades”.

Nos diálogos trocados no grupo, a PF constatou que um dos investigados, ‘Gana’, estaria próximo à casa de Moraes. O principal alvo ligado à operação clandestina seria Rafael Martins de Oliveira, com “sólida participação no caso”. Ele se identificava como ‘Japão’.

Moraes era ‘Professora’, segundo diálogos entre Cid e Câmara .

“Por onde anda a Professora?”, indagou Cid em 21 de dezembro. ‘Informação que foi para uma escola em SP. Ontem’, respondeu Câmara.

Sobre o retorno de Moraes a Brasília, Câmara informou. “Somente para início do ano letivo. Apesar de ter a previsão do período de recuperação. Tem dúvida.”

O monitoramento do ministro avançou até a véspera do Natal.