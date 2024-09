Existe um País em que tudo está queimando, de norte a sul, leste a oeste. Está queimando, de todas as formas e por todos os lados, no sentido real e figurado. Da administração desastrosa, passando pela justiça, pelas políticas sociais, pelas políticas econômicas, até pelas queimadas, com fogo real!

O Governo do atual Presidente do Brasil, e seu partido, foram chamados por inúmeras vezes pelos Ministros da Suprema Corte e até pelo seu vice-presidente, de Organização Criminosa, (“voltou à cena do crime”) relembrando, os casos Mensalão e Petrolão bem como toda a apuração da chamada Operação Lava Jato – que de fato existiu! As Provas são estáticas, enquanto os meios são dinâmicos. Significa que as provas “provam” ou não algum fato. Ilícitos então podem ser os meios pelos quais as provas são produzidas e não as provas em si. Processos foram anulados (de forma juridicamente muito pouco convincente) mas as provas foram produzidas e são de conhecimento geral “como” e “quanto” elas efetivamente provaram.

Pelos termos claros da Lei n° 12.850/13, “Art. 2º: Promover, constituir, financiar ou integrar , pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.