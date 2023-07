Carcereiro estapeia mulher em bar no Pará; assista

Carcereiro agride mulheres durante festa no município de Bagre, no Pará Foto: Reprodução/Redes sociais

Um servidor municipal da cidade de Bagre, no Pará, aparece em vídeo agredindo duas mulheres durante uma festa na madrugada deste sábado, 8. A delegada local também aparece na filmagem, assistindo à agressão. Tanto as vítimas quanto um professor, que filmou o ocorrido, foram presos. A delegada foi afastada e o servidor teve sua exoneração determinada pelo prefeito da cidade.

Bagre é um município com cerca de 35 mil habitantes a 190km da capital paraense, Belém. O agressor, identificado como Adriano Silva e conhecido como Gol, é servidor municipal, mas havia sido cedido pela prefeitura para atuar na delegacia local como carcereiro. No vídeo, aparece com uma garrafa de cerveja na mão, discutindo com uma mulher. Quando outra mulher aparece para defender a primeira, Silva a empurra e derruba no chão. A vítima levanta, tenta empurrá-lo e recebe do carceireiro um tapa no rosto que volta a derrubá-la.

Segundo nota publicada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará, o ocorrido começou durante a festa, quando a equipe de segurança avisou a delegada Vanessa Macedo de que uma mulher, prima de uma vítima de outra intervenção policial, estaria “tramando contra sua vida”. A nota indica que a equipe da delegada “conseguiu deter a mulher que portava uma faca e nesse momento houve um pequeno tumulto” e afirma ainda que possíveis “excessos” ainda seriam apurados. O vídeo não mostra facas ou atitudes feitas contra a delegada.

Ambas as mulheres que sofreram agressão foram presas no local e o homem que realizou as filmagens afirmou, em entrevista ao portal Notícia Marajó, que teria sido preso em casa logo depois do ocorrido, por volta das 3h, e solto apenas no dia seguinte, perto do meio-dia. A Polícia, no entanto, teria ficado com o aparelho celular utilizado para a gravação das imagens.

“Na festa eles [equipe policial] tentaram me intimidar fazendo eu parar de filmar. Eu imaginei que poderia sofrer retaliação e fui para a minha casa com uns amigos. Sem mandado judicial eles entraram na minha casa. Os demais amigos correram e ficou só eu e um amigo. Deram soco em mim e no meu amigo, deram dois tiros no refletor dentro da minha casa, me algemaram e me levaram para a delegacia. Meus vizinhos, inclusive, ouviram os tiros. O refletor está lá esbandalhado”, afirmou ao portal.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) manifestou-se em suas redes sociais neste domingo, 9, para afirmar que o agressor havia sido preso e a delegada afastada de suas funções. Disse ainda que a polícia civil teria instaurado procedimento para apurar a conduta da servidora

O agressor não ficou muito tempo na prisão. Autuado pelos crime de lesão corporal, foi liberado depois de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). No entanto, segundo o prefeito de Bagre, Clebinho Rodrigues (PSD), ele deve ser exonerado do cargo. ‘Não compactuamos com nenhum tipo de violência, principalmente contra as mulheres’, afirmou o prefeito.

COM A PALAVRA, A DELEGADA VANESSA MACEDO

A delegada Vanessa Macedo, que acompanhou a agressão, mas não impediu o agressor, divulgou nota do Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará, no qual a organização afirma que ela teria sido “ameaçada por familiares de uma vítima de intervenção policial ocorrida neste município.” Veja a nota na íntegra.

A ASSINDELP vem a público prestar apoio irrestrito à sua Excelência, a Delegada VANESSA MACEDO, titular do município de Bagre, a qual foi ameaçada por familiares de uma vítima de intervenção policial ocorrida neste município. A nobre colega estava participando de um evento festivo, quando foi avisada pelos seguranças que uma mulher, que vem a ser prima da vítima da intervenção estava tramando contra sua vida. Após ser avisada, a nobre colega junto com sua equipe conseguiu deter a mulher que portava uma faca e nesse momento houve um pequeno tumulto com algumas pessoas que tentavam evitar que a mulher fosse conduzida à Delegacia e foram plenamente repreendidos pela equipe.

Esses são os fatos e serão devidamente apurados nos autos do IPL tombado para apurar todo ocorrido, inclusive para apurar excessos, caso sejam caracterizados.

À Delegada Vanessa Macedo todo o nosso apoio e solidariedade.

COM A PALAVRA, ADRIANO SILVA

