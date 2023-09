Catarata: desvendando o véu que ofusca a visão

Gustavo Bonfadini Foto: Divulgação

A Catarata é um processo normal de envelhecimento do olho e considerada a segunda maior causa de cegueira no mundo. No Brasil é a principal causa de cegueira reversível.

A dificuldade do acesso ao diagnóstico e ao tratamento da catarata aliados à falta de informação são os principais fatores para a expansão da doença.

Os métodos atuais de diagnóstico da catarata envolvem a atuação do médico oftalmologista, que identifica a opacificação do cristalino, a lente natural do olho e com a perda da transparência leva a uma visão embaçada. Em estágios avançados ocorre perda visual significativa.

A detecção precoce e o tratamento eficaz são essenciais para preservar a visão e a qualidade de vida dos pacientes com catarata.

Sinais que não podem ser ignorados:

A identificação da catarata começa com uma avaliação oftalmológica completa. Os pacientes podem notar sintomas como visão turva, sensibilidade à luz, percepção de cores alterada, mudança frequente do grau do olho e dificuldade visual à noite.

O tratamento da catarata é cirúrgico e visa remover o cristalino opacificado e substituí-lo por uma lente intraocular artificial que resolve de forma definitiva o problema. A cirurgia de catarata é um procedimento seguro e altamente eficaz quando bem indicado. A recuperação da visão pela cirurgia de catarata produz benefícios na saúde, econômicos e sociais, para o indivíduo, sua família e toda comunidade.

Durante a cirurgia, o médico oftalmologista faz uma pequena incisão no olho, em seguida, utiliza técnicas avançadas, como facoemulsificação para fragmentar e aspirar o cristalino opacificado. Uma lente intraocular artificial é inserida para restaurar a visão. Além de promover a melhora visual em muitos casos também é possível oferecer independência dos óculos, tanto para visão de perto como de longe.

O período pós-operatório é crucial para o sucesso da cirurgia. Os pacientes devem seguir as orientações do médico oftalmologista, que incluem o uso de colírios e a adoção de medidas de cuidados. Geralmente, a recuperação é rápida, e os pacientes experimentam uma melhora importante na visão nos primeiros dias após a cirurgia.

A catarata pode obscurecer a visão, mas a ciência e a medicina oferecem uma solução clara. A identificação precoce e a intervenção cirúrgica eficaz da catarata podem nos permitir enxergar o mundo com nitidez novamente, devolvendo-nos a alegria de contemplar as cores, paisagens e os detalhes ao nosso redor. A jornada para uma visão clara começa com a consciência dos sintomas e uma consulta oftalmológica. Trate seus olhos com cuidado e um futuro nítido e vibrante estará ao seu alcance.

*Gustavo Bonfadini, especialista em cirurgia de Catarata pela Universidade de Johns Hopkins University - EUA. Doutor em Oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Responsável técnico do Banco de Olhos do Rio de Janeiro