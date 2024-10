CNJ afasta de vez tabeliã de 73 anos que ficou quatro décadas no cartório sem concurso público

O Estadão pediu manifestação da defesa. O espaço está aberto.

Marilza da Costa Campos alegou que assumiu a titularidade do cartório em 1980 e que seria a “responsável pela instalação da serventia, sendo a primeira e única tabeliã do cartório em pleno exercício das funções há mais de 43 anos”.

Ela questionou o fato de a Corregedoria Nacional de Justiça ter declarado irregular sua estabilidade no cargo. A defesa pediu que Marilza fosse reconduzida ao cargo de titular do cartório até sua aposentadoria voluntária ou morte, com a necessidade de se retirar o cartório da relação das serventias extrajudiciais vagas.

Marilza chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar permanecer no cartório até que o CNJ julgasse seu recurso. O pedido foi acolhido pelo ministro Gilmar Mendes. Com a negativa do Conselho Nacional de Justiça, a decisão de Gilmar perdeu validade e a tabeliã está oficialmente fora do cartório.