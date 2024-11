Comandante do Exército sobre Operação Contragolpe: ‘Força só vai se manifestar quando tudo terminar’

Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro e 36 aliados, incluindo ex-ministros, militares, policiais federais e até um padre, foram indiciados pela PF por golpe de Estado, abolição violenta do estado democrático de direito e organização criminosa. O relatório final com mais de 800 páginas do inquérito das operações Tempus Veritatis e Contragolpe imputa crimes com penas de até 28 anos de prisão.

Os 37 indiciados estão ligados à tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota na eleição de 2022. O plano, de acordo com a PF, previa até o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Questionado se era favorável à suspensão do pagamento dos vencimentos de militares condenados ou expulsos da Força Terrestre, conforme o plano de corte de gastos do governo, o general Tomás disse que essa medida está sendo discutida no âmbito dos Ministérios da Defesa e da Fazenda.