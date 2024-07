O injustiçado gaúcho de Arroio Grande, que depois de tanto servir ao Brasil faliu e foi hostilizado por grande parte da elite da época, viu nessa empreitada a principal de seu insucesso financeiro.

Era um entusiasta da introdução das ferrovias no Brasil, em larga escala. Convenceu dois amigos, igualmente patriotas, a encetarem juntos a aventura de construir um caminho de ferro que ligasse Santos, com seu porto, a Jundiaí, a entrada para o “sertão”. Eram eles o Marquês de Mont’Alegre, Costa Carvalho, ex-regente do Império, nascido na Bahia em 7.2.1796 e falecido em SP, em 18.9.1860. Presidente de São Paulo em 1842, ministro do Império entre 1848 e 1849 e Presidente do Conselho entre 1849 e 1852. E o Marques de São Vicente, Pimenta Bueno, santista que veio ao mundo em 4.2.1803 e falecido em 20.2.1878. Ministro da Justiça em 1848 e Presidente do Conselho em 1870.

Duas figuras de proa no Império. Os três se convenceram de que a ferrovia merecia seus investimentos e esforços. A concessão para construí-la veio com a Lei 838, de 12.9.1855. Antes mesmo da concessão, Mauá financiou levantamento da região, trabalho a cargo de equipe do engenheiro Roberto Milligan. Foram abertas picadas na direção julgada a mais conveniente e enfrentada a enorme dificuldade da serra do Cubatão.

Estudos posteriores, a cargo dos engenheiros D’ordan, Brunlees e Fox, foram igualmente pagos por Mauá. Somente esta fase orçou mais de vinte e cinco mil libras esterlinas. Depois de quatro anos da lei de concessão, estava a companhia em condições de ser oferecida ao mercado. Surgiu, então, dificuldade imprevista. Os agentes financeiros do Brasil, N.M. Rotschild & Sons, que haviam concordado em figurar nos prospectos, para viabilizar a captação de investidores, cobraram vinte mil libras esterlinas para a aposição de seu nome. Consta que eram auxiliados pelo Barão de Penedo, o diplomata e jurista F.I. de Carvalho Moreira, prestigiado ministro do Brasil na Inglaterra, em cuja Corte teve influência desde 1855 até 1889. Levava vida faustosa e foi acusado publicamente de receber comissões dos banqueiros, pelos empréstimos brasileiros. Os arquivos do Itamarati conservam violenta troca de cartas entre ele e Mauá, pela atitude que tomou, na fase final da questão, posicionando-se ao lado dos ingleses.