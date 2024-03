Condenado por tráfico, ‘Pancadão’ pede ao STF liberação de US$ 2 mi para ‘usufruir o que construiu’

A solicitação foi encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, que já foi relator de outros pedidos feitos pela defesa de Ricardo Pancadão. O advogado Marcos da Silva Borges pede não só a liberação dos valores depositados em juízo, mas também o desbloqueio das contas de seu cliente.

Ao STF, a defesa de ‘Pancadão’ narra que ele sofreu ‘apreensão indevida’ de US$ 1.899.700,00, além de US$ 161 mil após sua prisão, 2015. O condenado por tráfico foi alvo da Operação Hybris, que ainda capturou outros 39 investigados à época. Segundo os advogados, Ricardo ‘sofre restrição de seus bens, o que lhe acarreta inúmeras problemáticas, como a possibilidade de custear um tratamento médico de qualidade’.

Antes de recorrer à Corte máxima, Ricardo acionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que sua prisão – atualmente em cumprimento na Penitenciária Central do Estado – fosse substituída por uma prisão domiciliar humanitária. A defesa chegou a conseguir uma liminar em favor do réu, mas ela foi cassada.

Segundo a defesa, ‘Pancadão’ precisa do tratamento, ‘tanto pela intervenção médica cirúrgica, quanto pela necessidade de tratamento médico de outras patologias’. Os advogados sustentam que, no cárcere, o estado de saúde do réu apenas se agrava.