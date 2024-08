(Chico Buarque)

A superexposição a que as redes sociais nos levaram exige uma análise profunda de seus danos. Assim como na crítica do tão atual cantor e compositor Chico Buarque à programação da TV, devemos voltar nossas atenções aos perigos do excesso de inutilidades que a internet fornece em sua constante programação.

Brotam no mundo virtual aberrações como vídeos de espancamentos a autores de roubo de telefones, populares reagindo a assaltos, brigas de trânsito e outras mais. Reagir a situações assim não é nem nunca foram a melhor decisão, como muito bem sempre alertam especialistas em segurança. Quando o resultado é morte os likes são infinitamente maiores. E mais esses vídeos se propagam. E enchem de orgulho os espectadores que os disseminam para ganharem muitos mais joinhas e coraçõezinhos.

No ambiente digital torna-se mais difícil se conter excessos e o que é proibido pela lei, como o cyberbullying, por exemplo. E, infelizmente, é a programação preferida de uma sociedade que necessita de educação para sua evolução enquanto sociedade, mas que, lamentavelmente, é bombardeada com o oposto na internet, seja qual for o canal em que tentar sintonizar.

Na grade, o que se vê é uma diversidade de conteúdo que vilipendia classes sociais, entidades, partidos políticos, instituições, religiões e, o mais grave, a honra das pessoas. Em que mundo estamos?