Opinião | Corrupção sistêmica, medidas preventivas e Ministério Público

A corrupção endêmica é aquela que decorre de pequenos desvios éticos (micro corrupção), como, por exemplo, não devolver o troco recebido a mais na compra de um sorvete. A educação ética, em especial no âmbito familiar, permite a formação de uma consciência crítica e resiliente para evitá-la.

A corrupção sindrômica, por sua vez, é aquela que ocorre de forma viciosa dentro da Fazenda Pública, gerando um ciclo que se alimenta da burocracia estatal e da má gestão, através da interdependência entre diferentes atores e instituições.

De outro modo, a corrupção sistêmica é um problema generalizado e global que afeta a estabilidade política, econômica e social, sendo caracterizada por práticas corruptas em diversas esferas do setor público e privado, comprometendo a eficiência governamental e a confiança do cidadão nas instituições com um efeito de retroalimentação. Sustenta-se por meio de redes de influência e falhas na estrutura organizacional e de governança, envolvendo um padrão persistente, não episódico, de atos desviados.