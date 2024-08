Sociedade, segundo Hegel, composta de indivíduos em busca de liberdade, que, para tanto, constituem o estado enquanto manifestação consciente de sua vontade. Uma vez coletiva, a busca consciente por liberdade concebe então o estado, esse “espírito ético” que “realiza o que sabe e na medida em que sabe”. Trocando em miúdos, conforme Hegel, cabe à sociedade informar os termos mais sinceros da ética a ser posta em prática pelo estado.

Marx, por sua vez, distingue “reino da necessidade” e “reino do interesse”, isto é, a partir das contradições colhidas durante a luta para efetivar suas necessidades materiais de existência, a sociedade, distribuída em classes reunidas segundo interesses que visam sua existência material como classe social, faz do estado sua agência política. O “espírito ético” visto em Hegel trata-se, em Marx, de “interesse de classe” materializado no e pelo estado.

Hegel e Marx, contudo, apontam por vias próprias para o estado enquanto obra da sociedade, criação e expressão dela. Síntese capturada por Gramsci em sua célebre noção de “estado ampliado”, representação ético-política da sociedade civil organizada, palco de disputa entre grupos sociais dirigentes e subalternos por posições e exercício de hegemonia. Antes monolítico, o estado efetiva-se, em Gramsci, sob forma de “sociedade política”.

Quanto mais complexas as relações efetivadas por dada sociedade civil, tão mais dinâmicas, dialéticas, são as relações estabelecidas com a sociedade política correspondente. Para Gramsci, ao converter “interesse de classe” em “espírito ético”, o estado afirma-se ele mesmo uma sociedade com fins políticos, logo “sociedade política”, dedicada a organizar e dirigir a vida coletiva em comunidade, seja ela local, regional, nacional ou internacional.