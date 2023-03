CPI dos Atos Antidemocráticos pede ao Supremo que Anderson Torres seja liberado para interrogatório presencial na Câmara do DF

Anderson Torres está preso preventivamente na investigação sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Foto: Isaac Amorim/MJSP

O deputado distrital Chico Vigilante (PT), presidente da CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara do Distrito Federal, pediu nesta terça-feira, 28, para ouvir o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, sobre os protestos golpistas do dia 8 de janeiro.

Torres está preso preventivamente por suspeita de conivência com a ação violenta dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praça dos Três Poderes.

O deputado pede ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-secretário seja conduzido do 4º Batalhão de Polícia Militar, no Guará, para prestar depoimento presencialmente na Câmara do DF. Moraes deu 48 horas para a defesa de Anderson Torres se manifestar.

A comissão parlamentar pretende ouvir o ex-secretário no próximo dia 9. "Solicito à Vossa Excelência que o custodiado abaixo qualificado seja liberado para ser conduzido à esta Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, no dia 09/03/2023, para realização de oitiva e diligências diversas em relação à CPI dos Atos Antidemocráticos", escreve o petista.

A defesa do ex-secretário já pediu a revogação de sua prisão preventiva, mas Moraes ainda não tomou uma decisão. Ontem, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu que ele continue preso. O órgão afirma que, se Torres for solto, pode colocar a investigação em risco.

No parecer, a PGR se manifestou pela primeira vez sobre a minuta golpista para o então presidente Jair Bolsonaro (PL) intervir no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e anular o resultado da eleição. O documento foi apreendido pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro antes de reassumir a Secretaria de Segurança do DF. A Procuradoria afirmou que o rascunho estava em uma pasta do governo federal e, ao contrário do que Torres afirma, não seria descartada.