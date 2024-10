Delegado da PF é encontrado morto com tiro na cabeça em Rio Branco

A Polícia Civil ainda não confirmou a causa da morte. A principal hipótese é que ele tenha se matado. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a perícia do local.

Feghali ingressou na corporação em 2015. Entre 2017 e 2019, foi vice-diretor regional da PF no Acre.

O delegado conciliava as atividades na Polícia Federal com a carreira acadêmica. Além das especializações em advocacia contratual, direito internacional e direito penal, dava aulas no Centro Universitário da Amazônia (Unama).