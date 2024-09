Suponha-se que um cidadão é preso por um Soldado da PM e o seu superior hierárquico, um Tenente da PM, determina ao SdPM que ele use de tortura para que se obtenha a confissão do crime e indicação de comparsas. O Soldado PM pode e/ou deve se recusar a cumprir a ordem do Tenente? O Estado não pode jamais se equiparar aos criminosos, tem que agir nos termos da Lei e da Constituição Federal.

PUBLICIDADE Nos anos 1960, a Europa estava dividida politicamente entre a parte Comunista, Deutsche Demokratische Republik (DDR), de ideologia alavancada pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), de um lado; e de outro um regime democrático, na parte ocidental, a República Federativa Alemã, ou Bundesrepublik Deutschland. Havia a realidade de uma evasão em massa, de pessoas que queriam fugir da terrível miséria opressiva da “zona comunista” para a parte ocidental; e o faziam especialmente através da cidade de Berlim, que era, por assim dizer, a porta de entrada para o mundo da vida realmente democrática. Foi nesse contexto que, em 12 de agosto de 1961, o Conselho de Ministros da então DDR (Estado criado em 1949 no território da Zona de ocupação soviética, uma das zonas territoriais ocupadas após a Segunda Guerra Mundial) resolveu fechar a passagem através de Berlim, mandando construir o conhecido “Muro de Berlim”, então chamado de Antifaschistischer Schutzwall (Muro de proteção antifascista). O muro era extremamente vigiado para impedir a passagem das pessoas da parte controlada pela União Soviética (Comunista) para a parte controlada por Estados Unidos, Inglaterra e França (Democrática). Mesmo assim, muitos se aventuraram em tentativas e muitos morreram, vítimas de disparos de armas de fogo pelos soldados da Patrulha de Fronteira. Nessas condições, regulamentações de serviços vigentes à época na Alemanha determinavam a realização de disparos contra as pessoas que tentassem ultrapassar a fronteira criada em Berlim pelo muro, justificando assim a ação dos Policiais da Patrulha de Fronteira, que obedeciam às ordens dos seus superiores hierárquicos. O tempo passou e em 1989, após a queda do muro, passou-se a discutir a legitimidade daquelas ações e a possível responsabilização penal dos soldados, mas também, principalmente, dos oficiais superiores, de quem emanavam as ordens.

Abriu-se o caminho para a efetiva punição, não somente dos soldados da Patrulha de Fronteira, como também para os respectivos oficiais superiores, os detentores do “domínio daqueles fatos”. Segundo a decisão do (BGH Bundesgerichthof - STF Alemão), os membros do Conselho de Ministros dominavam os acontecimentos, pois eles possuíam um aparato de poder , por eles dirigido aos integrantes da Patrulha de Fronteira e utilizado para causar as mortes.

A doutrina do chamado “Domínio do Fato” surgiu na Alemanha, por Adolf Lobe (1933), tendo sido desenvolvida através de várias obras em face das questões relativas à autoria/participação, até o trabalho mais específico do Prof. Claus Roxin – “Autoria e Domínio do Fato” (Täterschaft und Tatherrschaft).

Basicamente, ela serve para fundamentar a responsabilização penal da pessoa do mandante do crime na condição preestabelecida de “senhor da situação”, ou aquele que detém o “domínio do fato”; aplicável especialmente, mas não só, aos chefes nas Organizações Criminosas.

O fato aparece assim como obra de uma vontade que se dirige ao sucesso. Não só é determinante para a autoria a vontade de direção, mas também o peso objetivo da parte daquele fato assumida por cada interveniente. Resulta que pode ser autor quem, segundo a importância da sua contribuição objetiva, comparta o domínio do curso do fato. Nesse contexto aquele que dá ordem para a prática de um crime, uma ação ilegal, também é autor, tanto quanto o executor, e não é apenas partícipe das consequências.

Na Alemanha, o BGH segue aplicando essa teoria subjetiva da participação, sendo considerado autor quem, com vontade de autor, realiza um “aporte causal” ao fato típico, qualquer que seja o seu conteúdo; sendo ao contrário um partícipe , quem unicamente exerce, com auxílio (material) ou instigação, a sua vontade sobre o executor.

É importante entender que a aplicação da teoria do domínio do fato se aplica tanto nos chamados “Aparatos de Poder” (Machtapparate) em Sistemas de Poder (Machtsystemen) – Estatais (Staatlichen) como também nos Não Estatais (Nichtstaatlichen); lembrando que pela concepção mais atual, tanto aquelas Estatais como estas não Estatais, ambas podem ser ou podem se converter em formas de organizações criminosas (BGH, 40, 218: Trad. Livre: “Uma autoria mediata entendida de tal maneira não somente entrará em consideração em casos de abusos de poderes Estatais, mas também na criminalidade organizada, como no modelo de uma máfia”).