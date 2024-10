PF conduz 56 à delegacia por compra de votos; 1º turno tem 3 tentativas de homicídio de candidatos

A PF colocou nas ruas mais de seis mil agentes que buscam coibir compra de votos, aliciamento de eleitores e outros crimes eleitorais Foto: Júlia Pereira/Estadão

Na primeira hora do primeiro turno das eleições 2024, a Polícia Federal já conduziu neste domingo, 6, 56 investigados por supostos crimes eleitorais, em especial compra de votos e propaganda irregular eleitoral. Foram abertos 15 inquéritos, lavrados 14 termos de ocorrência e registrados 10 flagrantes.

PUBLICIDADE A corporação também apreendeu R$ R$169.555,02, sendo R$104.468,00 em espécie. Com o montante, o total de bens e valores apreendidos pela PF em 2024 chegou a R$ 48,5 milhões, sendo R$ 21 milhões em espécie. Já o Ministério da Justiça, que coordena a atuação das forças de segurança em todo o País, informou que já foram registrados 52 crimes eleitorais - entre eles propaganda eleitoral irregular (4) e compra de votos (12) - e 13 crimes comuns contra candidatos - ameaças (3), calúnia (7), injúria (2) e até tentativa de homicídio (3). Também foram realizadas seis prisões em flagrante neste domingo, 6. Dois candidatos estão entre os detidos. Ainda foram registrados crimes de uso de violência ou grave ameaça para obter voto ou abstenção (2), transporte ilegal de eleitores (2). A PF colocou nas ruas mais de seis mil agentes que buscam coibir compra de votos, aliciamento de eleitores e outros crimes eleitorais. A corporação também usa drones para monitorar áreas críticas de cometimento de crimes de boca de urna e compra de votos.

Publicidade

Às vésperas do pleito, PF manifestou preocupação com o “aumento da difusão de fake news e desinformação sobre o processo eleitoral, o uso indevido de inteligência artificial e deepfakes em propagandas, a violência política, especialmente a violência de gênero, e a participação do crime organizado no apoio a candidatos”.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o eletivo total de policiais civis e militares empregado na Operação Eleições 2024 é de 61,2 mil agentes.