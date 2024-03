Com a independência em 1822, a sociedade brasileira passou a contemplar a existência de tributos constitucionais. Previa a Magna Carta de 1824 em seu artigo 179, inciso XV: “ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus deveres.” Desde então, as Constituições Federais que se seguiram com o fim da monarquia, da República Velha, do Regime Militar e da restauração da democracia sempre possuíram ao menos um ponto em comum: a previsão do pagamento de tributos.

Atualmente o sistema tributário nacional tem como atividade principal financiar o Estado e suas atividades. É com maestria que ensina o mestre Antonio Henrique Lindemberg Baltazar:

Onde se adota o sistema econômico capitalista existem poucas formas de obtenção de recursos com o intuito de financiar as atividades estatais, quais sejam: (i) tributação; (ii) intervenção direta no exercício da atividade econômica; (iii) emissão de moedas; (iv) obtenção de empréstimos. Assim, se não quisermos um Estado intervencionista, endividado ou com crise inflacionária, necessário se faz apoiarmos a tributação, pois sem esta não resta outra saída senão a exploração direta de atividade econômica pelo Estado. Nesse sentido, a tributação torna-se imprescindível à existência de um país onde as atividades econômicas são em regra executadas pela iniciativa privada, em um regime de liberdade-estatal.

Vale lembrar, que os tributos também constituem importantes meios de atividade extrafiscal. Quando me refiro à extrafiscalidade, quero dizer tanto a imediata, quanto à refratária, aspectos igualmente importantes, mas com desdobramentos diversos.