Falta coragem

José Renato Nalini. Foto: IARA MORSELLI/ESTADÃO

O fiasco do Censo, que deveria ser substituído pelas estatísticas diariamente atualizadas nas delegações extrajudiciais do registro civil das pessoas naturais, trouxe mais uma questão tormentosa. A perda de verba garantida no Fundo de Participação dos Municípios, diante da anunciada queda populacional em algumas cidades.

Está anunciado o fracasso dessa tentativa que se faz a cada decênio, de traçar um diagnóstico do Brasil. Falta de planejamento, adoção de técnicas superadas, a preservação de um trabalho artesanal, em que recenseadores ad-hoc são recrutados para visitar casa por casa brasileira, tudo estava anunciado: não vai funcionar. E de acordo com as primeiras informações assim captadas, oitocentos e sessenta e três municípios virão reduzida a verba que obtêm, apenas porque existe previsão na Constituição.

A Federação Brasileira é constituída por três grandes entidades: União, Estado-membro e município. O Distrito Federal não é senão um município que abriga a sede da União, destacado no quadro como uma espécie de exceção.

O Fundo de Participação dos Municípios garante obrigatória transferência da União às Prefeituras, mediante distribuição de 25,5% da arrecadação com Imposto de Renda e IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. Um dos critérios para receber esse dinheiro é a população. Ora, quando a população cai, evidente que a participação no Fundo também cai.

O problema não está aí. É algo que ninguém tem coragem de enfrentar, embora de quando em vez uma voz isolada levante o assunto. Há uma inflação de municípios no Brasil. Só o Estado de São Paulo possui 645 - seiscentos e quarenta e cinco - municípios.

Fala-se em enxugamento da máquina pública. Mas cada cidade tem a sua Prefeitura, suas Secretarias Municipais, seus chefes-de-gabinete, suas viaturas. Tem sua Câmara Municipal, com toda a estrutura burocrática e edis remunerados. Houve um tempo em que o vereador, no Brasil, exercia um múnus gratuito, assim como quem atua como jurado no Tribunal encarregado de julgar os pares, uma instituição considerada ícone da democracia.

Continua após a publicidade

Pequenos povoados não têm condições de se converter em organismo federativo. Para a criação de um município, dever-se-ia perquirir se há receita suficiente para o sustento da máquina. Senão, acontece aquilo que ocorre com frequência: os prefeitos, de pires na mão, implorando auxílio do governador e do Presidente da República.

É constrangedor verificar que municípios há, que pleiteiam a instalação de uma penitenciária, só para poder oferecer cargos públicos aos seus moradores. Basta fazer um levantamento de quantos estabelecimentos prisionais existem no Estado de São Paulo, que é o maior encarcerador da República.

Uma República moderna deveria ter coragem para rever a volúpia na criação de municípios. Estes só podem existir quando se bastem a si próprios. Quando possam ser considerados verdadeiras autarquias, ou seja, produzem receita suficiente para a manutenção da burocracia e também para investir. Pois é legítimo o sonho de cada cidadão em ter uma cidade agradável, limpa, civilizada, culta e educada.

Os municípios que perdem população, porque não conseguem reter os seus moradores, e que - por causa disso também - perdem receita, deveriam voltar a ser distritos, agregados a municípios maiores e autossuficientes.

Sei que isso é uma utopia. Assisti, em virtude de encargos assumidos, ao pleito de algumas lideranças, pretendendo emancipação de bairros onde eram votados. É um discurso que anima os moradores, pois dentre eles sairá o Prefeito, o Vice, os Secretários Municipais, os vereadores e todos os demais funcionários públicos. Remunerados com a verba adveniente do Fundo de Participação.

É uma cultura de retrocesso. Ela deveria ser substituída pela engenhosidade e criatividade de suas lideranças. Como fazer para o meu município ser um lugar que produza riqueza e queira atrair mais moradores. Não permanecer à míngua, esperando que venha ajuda da União e do Estado. As cidades, como as pessoas, podem também morrer. Uma das consequências, é deixar de ter autonomia. Isso já ocorreu no Brasil, quando a política era a arte de bem servir à comunidade e não de servir-se dela.

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras