Pesquisa Real Time Big Data em Palmas: Janad Valcari tem 45% e Eduardo Siqueira Campos, 43%

Pesquisa Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral do segundo turno em Palmas (TO), divulgada nesta terça-feira, 22, mostra que a deputada estadual Janad Valcari (PL) tem 45% das intenções de voto e o ex-prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos), 43%. Os candidatos estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. Eleitores indecisos são 7% e votos em branco e nulo somam 5%.

A pesquisa Real Time Big Data foi contratada pela Record TV e pelo portal R7. O levantamento ouviu 1 mil eleitores com mais de 16 anos entre 19 e 21 de outubro. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número TO-09013/2024.

Janad Valcari e Eduardo Siqueira Campos, candidatos à prefeitura de Palmas Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa TO e Marcos Oliveira/Agência Senado

Cenário estimulado do segundo turno

Janad Valcari (PL) - 45%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) - 43%

Não sabe/Não respondeu - 7%

Branco/Nulo - 5%

PUBLICIDADE Considerando apenas os votos válidos, Janad Valcari tem 51%, e Eduardo Siqueira Campos, 49%. O cálculo, sem brancos e nulos, é o considerado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para declarar o eleito. No primeiro turno a diferença na votação dos dois candidatos foi de pouco mais de seis pontos. A deputada estadual liderou a primeira etapa, com 62.126 votos (39,22%), já o ex-prefeito conquistou 51.344 votos (32,42%).