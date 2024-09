Justiça na Bahia põe no banco dos réus filha de prefeita e mais 14 por desvios de R$ 20 milhões

A Justiça da Bahia recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra 15 pessoas suspeitas de envolvimento no desvio de R$ 20 milhões da prefeitura de Ipiaú, no interior do Estado. Flávia César Mendonça, filha da prefeita Maria das Graças Mendonça (PP), é uma das denunciadas.

O repórter Matheus Simoni, do Bnews em Salvador, teve acesso à denúncia, confirmada pelo Estadão. a prefeita não está entre os acusados. A reportagem entrou em contato com a prefeitura, mas não teve retorno. A prefeita divulgou um video em defesa da filha nas redes sociais. Maria das Graças afirma na gravação que as acusações não têm fundamento e que o objetivo é "manchar a imagem" de sua gestão. "Novamente recebo ataques, e dessa vez estão atacando a minha filha. Nossa família construiu um legado de muito trabalho, com honestidade, e abnegação e graças a Deus, isso é reconhecido por todos. Confio em Deus que a verdade e a justiça prevalecerão", afirma a prefeita.

Ipiaú é um município de 40 mil habitantes que fica a 360 quilômetros de Salvador.

A denúncia foi apresentada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público da Bahia, e descreve suposto esquema de fraudes, direcionamento de contratos públicos e lavagem de dinheiro.

O MP afirma que, embora não tenha cargo oficial na administração municipal, Flávia “faz as vezes de prefeita”. Os promotores denunciam ainda que ela fazia a ponte entre empresas e o setor de licitações do município.

“Observa-se, portanto, que a denunciada Flávia transita com muita verticalidade entre os núcleos públicos e privados”, diz a denúncia.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas envolvendo a filha da prefeita e apontou indícios de lavagem de capitais.

“A movimentação financeira observada no período analisado é incompatível com o seu faturamento anual declarado, indicando possível tentativa de sonegação fiscal. Não foram encontrados fundamentos econômicos ou legais para a movimentação financeira, podendo configurar a existência de indícios do crime de lavagem de dinheiro”, diz o relatório do Coaf.

Flávia César Mendonça, filha da prefeita de Ipiaú; diálogo obtido na investigação aponta que ela teria ingerência em contratações municipais. Foto: Reprodução/processo judicial

O pregoeiro Jan Gonçalves Muniz Ferreira, irmão do candidato a prefeito de Ibirataia, Juca Muniz (Avante), também foi denunciado. Ele é apontado como líder do suposto esquema e foi afastado do cargo pela Justiça.

A juíza Leandra Leal Lopes, da Vara Criminal de Ipiaú, considerou que as provas reunidas até o momento são suficientes para a abertura de uma ação penal.

“A peça inicial descreve fatos em tese típicos, além de estarem presentes as condições da ação e haver provas mínimas do fato, suficientes para dar início à persecução criminal”, concluiu a magistrada.

A decisão também determina o bloqueio de bens dos réus, no limite de R$ 20 milhões, e proíbe que eles frequentem repartições da prefeitura ou mantenham contato entre si.

Veja a lista de denunciados:

Flávia César Mendonça;

Neilon Oliveira Santana, conhecido como Tiririca;

Antônio Marcos Silva Costa, conhecido como Boy;

Jan Gonçalves Muniz Ferreira;

Rafaela Almeida França;

Vicente Ferreira Cardim Netto;

Ygor Dantas Martins;

Larissa Santana Resende;

Thiago Cairo Ferreira;

Thacio de Souza Pereira;

Vinicius das Merces Santos;

Marcos Phillipe Araújo Ferreira Costa;

Joelisson Neves de Oliveira;

Carla Cardoso Garcia;

Maria Vera Pereira de Andrade;

