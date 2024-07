Nas faculdades de Direito apresenta-se dogmas como no sentido de que o Direito Penal pode ser aplicado de forma dissociada da ideologia política. No entanto, até mesmo a religião influencia no Direito Penal, um exemplo clássico é que se tocar de forma libidinosa em uma mulher provavelmente será estupro com pena alta, mas se espancar a mulher, sem fim libidinoso, esta pena será bem, isso é fruto de uma concepção popular e religiosa, ligada ao pecado capital. Não se defende reduzir a pena por estupro, mas aceitar a pena de 01 ano para quando se bate em mulher, enquanto para cachorros e gatos é de 02 anos, é um contrassenso muito grande.

Portanto, de forma bem resumida, na área de Direito Penal existe 03 ideologias mais dominantes, e que são tratadas como meras “correntes” de termos jurídicos. Porém, por trás das mesmas há forte viés ideológico e cultura.

No Brasil ainda prevalece o finalismo, uma ideologia (corrente) desenvolvida na década de 60 na Alemanha. que prega uma atuação ontológica, neutra no Direito Penal, mais dogmática, e que entende que o Direito Penal não atua na área de segurança pública, ou seja, um divórcio entre Direito Penal e Segurança Pública. Na prática acaba visando uma atuação automatizada e burocratizada, o que é agravada pelo mito da obrigatoriedade da ação penal (na prática obrigatoriedade da denúncia, o que fomenta o mercado para a Defesa, a qual alega punitivismo, mas não discute a obrigatoriedade). Um viés do finalismo é que no Brasil os operadores focam em conceitos abstratos e têm que decorar conceitos para passar em concursos em vez de casos concretos no ensino. Logo, decora-se, em lugar de refletir sobre os conceitos, mitos e dogmas. Por isso, finalistas acham que Fucionalismo é apenas Teoria da Imputação Objetiva, e também acham que princípio da insignificância é decorrente do garantismo, mas na verdade este último foi desenvolvido por Roxim, funcionalista. Lado outro, finalistas focam em conceitos terminológicos, logo não pensam sobre a dimensão dos fenômenos. Como ao focarem no conceito de ação penal, e restringindo a palavras que precisam ser decoradas, e não a ação penal como instrumento de política processual de segurança pública. O finalismo usa máscaras conceituais como ficar discutindo local de culpa e dolo no conceito doutrinário de crime, conforme lição de Welzel. Mas sua amplitude é muito maior, pois é uma ideologia que prega o processo penal como fim em si mesmo, Seria como aquele profissional de saúde que fica discutindo se a porta da UTI deve abrir para a direita ou para a esquerda, enquanto pessoas morrem por falta de atendimento. É a atuação burocrática, e geralmente são felizes, pois não se sentem responsáveis pelos resultados, pois apenas focam nos conceitos e normas, ainda que administrativas. Na verdade, o grande objetivo do finalismo foi corroborar a separação entre o Direito Penal e Segurança Pública, o que é tão razoável como separar a atuação médica da saúde pública, mas é visto com naturalidade no meio jurídico, onde se alega que apenas o Legislativo votando as leis criminais e o Executivo, através de Policiais, é que podem fazer política de segurança pública. E não o meio jurídico. No entanto, policiais podem ser filiados a partidos políticos, enquanto juízes e promotores não podem ser filiados a partidos políticos, sob pena de perda do cargo. O que leva a crer que tal restrição é porque têm a atribuição e possibilidade de se fazer política pública processual na fase jurídica do Direito Penal, o que será abordado a seguir, ainda que resumidamente, em razão do espaço jornalístico.

Noutro giro, temo o garantismo penal, uma ideologia que romantiza os seus objetivos com supostos axiomas científicos, mas que na verdade tem o mote de Estado opressor e criminoso vítima da sociedade e do Estado policial, logo o Direito Penal deve proteger o criminoso (minoria oprimida e forçada a cometer crimes por oposições sociais) e não proteger a sociedade. Para se ter ideia do forte viés ideológico desta doutrina, basta dizer que na Itália onde reside o responsável por essas ideias não o venera como no Brasil e América do Sul. E alegam que em um país que povo vive sob o medo de Máfia e Terroristas, o Estado tem que proteger é o povo e não os criminosos, embora o processo penal italiano ainda seja um dos mais lentos da Europa e com muita prescrição, porém melhorou um pouco a partir da década de 90. Recentemente o Pai do Garantismo foi o protagonista que buscou o julgamento do Brasil em um Tribunal Internacional de natureza ideológica, o qual em vez de julgar Cuba, :Coreia do Norte, China e seus aliados, preocupou-se em julgar o Brasil sobre como funciona o nosso sistema de saúde. Este Tribunal tem a mesma representatividade de um júri simulado em Escolas de Direito. E para finalizar, esta ideologia adentrou pelo sul do país, por onde tentaram impor o Direito Alternativo, e com apoio de Jurista da Suprema Corte Argentina, o qual aposentou e filiou ao Partido Comunista daquele país. Mas, nas faculdades de Direito, esta ideologia é ainda estudada como uma inocente e pura corrente jurídica, e vem encantando Tribunais, notadamente os quais são compostos por Operadores do Direito que nunca tiveram contatos com processos criminais em instâncias iniciais, logo têm uma tendência a decretar nulidades por firulas processuais como garantia do acusado, ou seja, do criminoso. Um detalhe interessante é que o garantismo é focado em "garantias processuais", logo como é de origem italiana sutilmente prega que se processe para no curso aplicar as garantias processuais. O Garantismo é conhecido mais é na Itália, e mesmo assim, como corrente filosófica e não jurídica. Já nos demais países da Europa é praticamente desconhecido, apesar da Os garantistas no Brasil demonizam o funcionalismo deturpando os conceitos como Direito Penal do Inimigo, e alegando que o funcionalismo é para a Europa. No entanto, em aula com Jakobs este explicou que o Inimigo não é qualquer criminoso, mas aquele que gera risco enorme para a sociedade, como o Terrorista, o Mafioso, não basta o enquadramento no tipo penal, é necessário que haja um risco ao ordenamento jurídico. Por falar em terrorista, com um olhar mais aguçado é possível constatar que Hamas é até visto como grupo legítimo de libertação, por alguns setores e partidos políticos no Brasil, e vejam como são ligados ao autor do Teoria do Garantismo na Itália, e será um caminho importante para desnudar a face oculta do garantismo, inclusive quando confrontados, os garantistas querem penas longas e processos rápidos, sem recursos, sem separação com acusação, e outras regras básicas do processo penal.