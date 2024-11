O equilíbrio entre a busca pelo lucro e a responsabilidade social é uma questão central, especialmente quando se fala de concessionárias de serviços públicos essenciais. Essas empresas têm uma função social clara, prevista tanto na legislação quanto na prática, e precisam harmonizar a geração de lucro com o cumprimento dessa função social. O desafio é encontrar o equilíbrio certo, de forma que os ganhos econômicos e a contribuição social andem lado a lado, gerando valor para toda a cadeia de interessados, a comunidade sobretudo.

De que adianta, por exemplo, uma empresa apresentar relatórios anuais repletos de imagens bonitas, depoimentos inspiradores e números impressionantes sobre geração de empregos, investimentos em energias renováveis e outras iniciativas socioambientais, se, ao mesmo tempo, ela espreme seus fornecedores até o limite?

Relatórios bonitos e com fundamentos questionáveis são greenwashing, onde uma empresa projeta uma imagem superficialmente responsável, mas esconde práticas ruins em suas operações internas ou em sua cadeia de fornecimento.

É importante não personalizar a crítica a empresas ou seus administradores de forma isolada. No entanto, as concessionárias de serviços públicos essenciais precisam prestar ainda mais atenção à transparência em seus processos de escolha de fornecedores. Por exemplo: quais são os critérios usados? As contratações são baseadas apenas no menor preço ou também levam em consideração a melhor técnica? Qual o peso da sustentabilidade em toda a cadeia no processo decisório?