Não é exagero dar credibilidade à citação da reportagem “Too Hot to Handle”, inserta no site da Nasa, de que o Brasil será uma das áreas inabitáveis dentro em cinquenta anos. Por sinal, o livro cuja leitura recomendo se chama, exatamente, “A Terra Inabitável” e foi escrito pelo americano David Wallace Wells. Impossível não ficar angustiado diante dos prenúncios ali descritos.

O negacionismo está em baixa no mundo inteiro. São os humanos que esquentam a Terra e disso ninguém consegue duvidar. Continuam a fazê-lo sem complacência e parecem acreditar que o caos não chegará. Precisa muito para concluir que as altas temperaturas experimentadas nesta primavera quente são respostas da natureza para o seu algoz? E o que dizer de um Brasil em chamas, que ofereceu fumaça e fuligem para outros países e não houve espaço em que se pudesse respirar o ar puro?

Não há mais tempo para mitigação. Agora, é adaptar as cidades para os fenômenos extremos que vão acontecer. Tudo é muito complexo. A emissão de gases venenosos continua como se eles não fossem assassinos de toda espécie de vida. Combinadas, a temperatura e a poluição tornam-se eficientemente letais. Os humanos não foram criados para viver num forno. Perecerão. E já estão perecendo aqueles mais vulneráveis. Nossa cupidez não respeita nossos limites biofísicos. Tudo indica ter a humanidade escolhido o suicídio coletivo como forma de encerrar sua aventura sobre este planeta.

Precisaria haver coragem inaudita para providenciar uma radical modificação nos hábitos humanos. Por exemplo, adotar o trabalho noturno, para aproveitar de período em que a temperatura deveria ser mais amena e permanecer em casa, com ar condicionado, durante as horas de maior calor. Proibir a circulação de veículos nas áreas centrais. Aumentar o período do rodízio. Instalar pedágios urbanos.