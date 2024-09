O processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no Brasil, é um procedimento complexo que envolve várias etapas. A Constituição, em seu artigo 52, inciso II, estabelece que compete ao Senado Federal processar e julgar os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. A Lei nº 1.079/1950, por seu turno, é a norma infraconstitucional que define os crimes de responsabilidade e regula o processo de julgamento. Os crimes de responsabilidade dos ministros do STF estão elencados, especificamente, no artigo 39 da Lei nº 1.079/1950.

Os principais crimes de responsabilidade que podem ser imputados a um ministro do STF são: exceder ou abusar das funções judiciais, exercendo o poder de forma arbitrária ou em desacordo com a legislação vigente (Exercício Arbitrário do Poder); proferir julgamento ou decisão manifestamente contrária ao texto expresso da Constituição ou das leis (Decisões em Desacordo com as Leis); deixar de garantir a observância das normas constitucionais e legais, especialmente em casos de grave violação de direitos fundamentais (Omissão em Proteger a Constituição); praticar atos que comprometam a honra, a dignidade e o decoro do cargo de ministro do STF (Conduta Incompatível com a Dignidade do Cargo); envolver-se em atos de corrupção ou aceitar vantagens indevidas em razão do cargo (Corrupção); interferir nas atribuições de outros poderes ou órgãos, violando o princípio da separação dos poderes (Interferência Indevida).

Embora no Brasil seja adotado o sistema acusatório – atores diversos no processo para investigar, acusar e julgar – ,o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza que, nas hipóteses elencadas no artigo 43 (RI – STF), o ministro presida as investigações e participe do julgamento.

Dessa forma, as requisições de informações e determinação de investigações dirigidas a outros órgãos do judiciário, formuladas pelo ministro Alexandre de Moraes, para apurar o envolvimento de algumas pessoas nos atos de 8 de janeiro de 2023, em que pese pouco ortodoxas, estão dentro dos limites estabelecidos pelo Regimento Interno da Corte – norma com natureza de lei –, o que afastaria, em tese, as alegações deduzidas no pedido de impeachment protocolado pelos deputados e senadores bolsonaristas.