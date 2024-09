Assim, está em pauta no STF a incidência ou não de ITCMD sobre planos de previdência privada, o que, a depender do julgamento, terá fortes impactos nos planejamentos sucessórios e tributários no Brasil.

O tema de repercussão geral formará uma tese que se aplicará erga omnes, ou seja, deverá ser seguida em todas as leis estaduais e instâncias dos tribunais. A questão surgiu a partir da Lei nº 7.174/2015 do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece a incidência do ITCMD sobre planos de previdência privada dos tipos VGBL e PGBL. O debate chegou ao órgão especial do tribunal carioca, por meio de uma representação de inconstitucionalidade interposta pelo deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSD-RJ). O TJRJ diferenciou o VGBL do PGBL, considerando constitucional a cobrança do ITCMD em PGBL.

A decisão examinou a natureza dos planos, reconhecendo que o VGBL não caracteriza uma típica transmissão de bens causa mortis, e, portanto, não deveria ser tributado. Ao julgar inconstitucionais as disposições específicas da referida lei estadual, o TJRJ ofereceu um entendimento dual sobre a questão tributária da incidência de ITCMD.

O julgamento no STF teve início em 23 de agosto, com o voto do relator, o ministro Dias Toffoli, que considerou inconstitucional a incidência do ITCMD tanto no VGBL como no PGBL na hipótese de morte do titular. O relator enfatizou que o VGBL é classificado como um seguro de pessoa, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).