No caso do Judiciário, a independência é imprescindível, pois a atribuição primordial deste, conforme o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição, é apreciar “lesão ou ameaça a direito” – incumbência que coloca o juiz em contato direto com os conflitos cotidianos da população. É para decidir imune às pressões de qualquer natureza, tendo como norte apenas as leis, que o magistrado dispõe de prerrogativas: sem elas, inexiste prestação jurisdicional efetiva, porque a própria independência fica sob risco.

Entre as garantias dos juízes destacam-se a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio (incisos I, II e III do artigo 95 da Constituição). Tais salvaguardas dão ao magistrado a segurança de que, amanhã, não terá comprometido o próprio sustento, senão por ordem judicial. Em outras palavras: graças às prerrogativas, o juiz pode se dedicar sem amarras e coações ao encargo de julgar.

Um magistrado temeroso da exclusão do serviço público não desfrutará de condições para firmar posicionamentos contrários aos interesses dos detentores do poder – seja burocrático, político, econômico ou de mobilização da opinião pública. A história é repleta de episódios em que juízes foram destituídos para dar lugar a nomes favoráveis aos mandatários de turno (do Brasil do regime militar a El Salvador e à Venezuela atuais). A vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios formam, nesse sentido, um verdadeiro escudo protetor do Estado Democrático de Direito.

Vitalícios, magistrados não podem ser demitidos quando desagradam, no curso dos julgamentos, setores ou atores influentes. Inamovíveis, não se sujeitam a transferências repentinas em razão de veredictos indesejáveis. Com o subsídio irredutível, não precisam se preocupar com perdas financeiras por retaliação ou intimidação. Tal disposição de garantias, assentada pelo constituinte de 1988, reflete, inevitavelmente, na qualidade dos serviços oferecidos ao público.