No Brasil, isso não é diferente. Seguindo a linha adotada por quase todas as nações, o país possui uma linha clara no sentido de desenvolvimento de autonomia e de autossuficiência em matéria de defesa – de modo a reduzir, tanto quanto possível, o recurso a fontes externas para satisfação de suas necessidades nessa área. Num mundo cada vez mais complexo e envolvido, direta ou indiretamente, em conflitos internacionais, o desenvolvimento de uma indústria de defesa nacional ganha contornos ainda mais urgentes.

Naturalmente, o Estado é o elemento central do setor de defesa – e, como consequência, é ele quem funciona como ente catalisador do mercado que suporta esse setor. É por meio das contratações públicas que o Estado tem acesso aos bens e serviços necessários para implementação da estratégia de defesa. São essas contratações, como resultado disso, que acabam viabilizando e fomentando a base industrial de defesa nacional.

O sistema legal brasileiro oferece vários instrumentos para que o Estado possa atuar no sentido de desenvolver e fomentar a base industrial de defesa nacional. Esses instrumentos funcionam tanto no sentido de privilegiar, de forma direta, empresas brasileiras de defesa, quanto indiretamente, no sentido de promover vantagens tecnológicas, comerciais ou industriais em favor do mercado de defesa brasileiro.

A Lei nº 12.598/2012prevê a possibilidade de licitações exclusivas para aquisição de produtos ou sistemas de defesa produzidos no Brasil (art. 2º, II, “b”), bem como para empresas estratégicas de defesa – que devem, obrigatoriamente, ter, no Brasil, a sua administração e o seu estabelecimento industrial (art. 2º, IV, “b”) - quando o processo de compra envolver a aquisição de produtos estratégicos de defesa (art. 2º, II, “a”).