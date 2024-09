‘Irmão Marginal’: ouça os áudios e leia conversas de grupo ligado a articuladores do PRTB de Marçal

Integrantes do grupo são acusados de trocar carros de luxo por cocaína para o Primeiro Comando da Capital (PCC), financiando o tráfico de drogas em São Paulo e na Paraíba e dividindo os seus lucros. O Estadão teve acesso a áudios e transcrições de conversas inéditas dos investigados, que ampliam a acusação revelada na semana passada pela reportagem.

A reportagem não conseguiu encontrar as defesas de Irmão Marginal, Coringa, Gordão, Perturbado, Nariz, Festinha, Nobru e Rafinha. Procurado, Avalanche não atendeu a reportagem e a assessoria de imprensa da legenda não retornou. O presidente nacional do PRTB já disse ter rompido com Tarcísio Escobar de Almeida - um dos investigados pela Polícia por associação ao PCC. Pablo Marçal também foi procurado, mas não retornou. O candidato afirmou na segunda-feira, 2, durante o programa Roda Viva, que não pode responder pelo presidente do partido. “Não sou dono do partido e nem gerente. Não posso fazer uma coisa que chama ingerência (...) Geraldo Alckmin (PSB) teve a chance de acabar com o PCC e foi um ‘bunda mole’. Ele deixou o PCC se proliferar nessa cidade. O PCC tomou posto de gasolina, tomou televisão, tomou partido”, disse durante o programa. Em vídeo em sua rede social, Escobar disse que as acusações são mentirosas e que sempre atuou para melhorar a vida de moradores da periferia.

A apuração da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, começou em 6 de agosto de 2020, quando os policiais apreenderam com Francisco Chagas de Sousa, o Coringa, dono de uma adega na zona leste de São Paulo, uma arma, drogas, um telefone celular e um pen drive. Segundo a polícia, no pen drive havia “material relacionado ao controle de integrantes do PCC”.