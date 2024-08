Não bastasse a ineficácia do objetivo da MP 1.251/24, a iniciativa do governo tem o potencial de abrir nova “temporada de jabutis”, permitindo que outras isenções fiscais sejam adicionadas à MP durante o processo legislativo, uma tradição perversa que se assiste cotidianamente no Congresso Nacional. As inserções indevidas de emendas estranhas ao objeto podem desviar o foco do propósito original e resultar em perdas significativas de arrecadação, sem garantir que os recursos sejam efetivamente direcionados para o desenvolvimento do esporte ou mesmo para qualquer outro objetivo social ou economicamente relevante.

Esta isenção é apenas mais um estímulo inadequado e inapropriado à manutenção de um sistema tributário carregado de penduricalhos e de quebra da isonomia. Quando se procura uma reforma tributária do consumo que tenderia à simplicidade, transparência e neutralidade, a medida provisória, na verdade, estimula a ideia de que alguns são mais iguais que outros. A tributação da renda deveria primar por critérios baseados na capacidade contributiva. Ponto.

Numa análise menos apaixonada, está claro que a MP 1.251/24, embora bem-intencionada em seu discurso oficial, não parece ser a melhor alternativa para incentivar o esporte no Brasil. É limitada em seu alcance e eficácia, abre brechas para outras isenções fiscais e aumenta a carga tributária sobre a classe média. Alternativas como a destinação de parte do imposto de renda para o esporte e o fortalecimento da Lei de Incentivo ao Esporte são soluções mais abrangentes e justas, capazes de promover o desenvolvimento esportivo de forma sustentável e inclusiva.

É fundamental que as políticas públicas sejam pensadas de forma estratégica e equitativa, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficaz para o benefício de toda a sociedade. Importa compreender que a política correta é investir na formação do atleta. A partir do momento que se atinge o objetivo, com o profissional formado, daí por diante vale a capacidade contributiva de cada um. Sem privilégios.