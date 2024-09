Juíza arquiva investigação sobre advogado alvo de operação contra avanço do PCC em prefeituras

Segundo a juíza, encerrada a análise do material digital associado a Áureo Tupinambá ‘não foram amealhadas provas da atuação do investigado na organização criminosa’. Priscila Maia destacou que não há provas para a instauração de uma ação penal no caso do advogado.

A informação sobre o arquivamento foi divulgada pelo repórter Eduardo Velozo Fuccia, da revista Consultor Jurídico (ConJur), e confirmada pelo Estadão.

O advogado era diretor da Câmara de Cubatão e foi alvo do Gaeco, grupo do Ministério Público que combate o crime organizado. Nos últimos meses, os promotores do Gaeco têm intensificado a ofensiva ao PCC. Áureo chegou a ser preso e sofreu várias restrições por ordem judicial.

Em abril passado, a Promotoria desencadeou uma grande operação para desarticular um núcleo de ‘laranjas’ da facção que se infiltraram em cargos estratégicos de gestões municipais para conquistarem licitações via caminho da fraude.